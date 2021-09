A partir de marzo de 2022 en los peajes no se aceptará más dinero en efectivo

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, informó que a partir de marzo del año que viene todos los peajes nacionales dejarán de aceptar dinero en efectivo y se pasará a la modalidad de cobro automático, mediante el tag adhesivo en los vehículos.

Falero, entrevistado en el programa Quién es Quién de Televisión Nacional y Diamante FM, explicó que a partir de enero del 2022 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estará facultado para obligar la colocación del tag adhesivo.

La Ley de Rendición de Cuentas prevé en uno de sus artículos que en los peajes se dejará de cobrar en efectivo y pasarán a una modalidad automática.

De igual modo, el jerarca reparó en que se prevé el cambio a partir marzo, porque aún hay que reglamentar la ley. En mayo de este año, El Observador informó que en 13 de los 15 peajes a nivel nacional se eliminó el efectivo durante el horario nocturno, que va de 22:00 a 06:00 horas. En materia laboral, esto significó la pérdida de 30 puestos de trabajo en el rol de cajero.

En esta misma línea, Falero expresó al programa radial que están trabajando con el sindicato y las empresas concesionarias para poder reubicar a estos trabajadores en otros organismos del Estado o en la misma empresa. En algunos casos, se optó por negociar un retiro voluntario.

La automatización no solo agilizará el tránsito sino que además significará un ahorro cercano a los US$ 10 millones que implica más recaudación para volcar a obras. De unos US$ 70 millones que se recaudan anualmente, los gastos de funcionamiento y administración de cobro implican unos US$ 20 millones, según se indicó desde autoridades de gobierno. Se "pierden" US$ 9 millones por año porque el sistema uruguayo está "en la carreta".

En cuanto al funcionamiento del nuevo sistema, Falero explicó que cuando un vehículo llegue a un peaje sin el tag adhesivo, el personal disponible lo colocará de forma gratuita. Luego, el conductor deberá cargarlo antes de pasar por el próximo peaje.

Otra de las opciones es cargarlo desde el celular o asociarlo al cobro por débito automático con tarjeta de crédito. “El efectivo tiene que desaparecer por un tema de control y también de seguridad de los empleados”, agregó el ministro.

Quienes ingresen al país en calidad de turista, también deberán tener el tag. Lo podrán gestionar en los peajes o en las aduanas y una vez que se retiren, el mismo deberá estar pago. De lo contrario, las autoridades le retendrán el vehículo.