A pleno día dejaron una vaca a medio carnear en un camino de Canelones

Se sospecha que al menos dos delincuentes fueron responsables de la muerte de una vaca, a la que comenzaron a descuartizar cuando, tal vez porque alguien los vio, abandonaron los restos del animal en un camino interno en el noreste de Canelones, a pocos kilómetros de la ciudad de San Jacinto.

Esto sucedió este viernes en la zona conocida como Puntas de Pedrera, con acceso a la altura del km 46 de la ruta 7 y próximo también a la ruta 11.

Javier Lecuna, integrante de una familia de pequeños productores dedicados a rubros de quinta y a la ganadería vacuna, comentó a El Observador que “esto es algo que nos tiene muy preocupados porque no es la primera vez y porque pasó a plena luz del día, nos enteramos a la una de la tarde, esto fue bien al mediodía”.

La vaca integraba un pequeño rodeo de unos 20 animales por lo que la pérdida, desde el punto de vista económico, “es algo terrible, son como US$ 1.000 lo que hoy vale una vaca como esa”, pero también “es tremendo” por la sensación de inseguridad que significa y a la vez “una tragedia”, porque, expresó el productor, “uno trabaja, pero también se encariña con los animales. La vaca que nos mataron era de esas de las que uno toma leche al pie de la vaca, era una vaca de la casa, tenía ocho o 10 años ya”.

Además, mencionó, “la vaca había parido, así que quedo sola una ternera chica, ahora vamos a ver si se la ponemos a otra vaca”.

“No lo podemos creer, la mataron en la calle y dejaron la cuchilla negra que usaron tirada, le sacaron la panza, todas las tripas, para que pese menos y poder cargarla supongo porque sacándole eso pesa muchos menos kilos, pero capaz alguien los vio en ese momento, capaz les pegaron el grito y dejaron todo”, relató el productor, notoriamente triste por lo ocurrido.

No sabe, por otra parte, si la intención de los delincuentes era “sacar carne para ellos o para venderla".

Lecuna dijo que en esa zona “las cosas están cada vez peor, no es la primera vez que pasa, la otra vez nos carnearon tres y dos de las vacas iban a tener cría, no sé, uno tiene que seguir porque no queda otra, pero no dan ganas de criar más”.

Comentó también que vino la Policía y ahora esperaba por Técnica o a la Científica, porque quedó un cuchillo en la zona y porque hay gente que dijo que vio en la vuelta a un Renault 18 azul con dos personas.