A prisión el hombre acusado de matar a otro en Punta Carretas tras pelea en la calle

La Justicia envió a prisión preventiva a un hombre de 25 años imputado por el fiscal de Homicidios Juan Gómez por el asesinato cometido en la mañana de este martes a otro joven –de 23– en la la esquina de Montero y Bulevar Artigas, en Punta Carretas. La víctima fue asesinada a puñaladas en medio de una pelea callejera y quedó tirado sobre la vereda, hasta donde llegó la policía minutos después de las 11.20 horas de la mañana.

Según informó Subrayado y confirmó El Observador con el fiscal, el imputado estará tras las rejas durante cinco meses, tiempo durante el cual Gómez preparará el juicio oral. Además, las autoridades intentarán encontrar a un tercer hombre que actuó como cómplice.

La investigación reveló que los involucrados eran adictos a las drogas, y que probablemente ese marco haya incidido en el asesinato, aunque todavía no se conoce por qué se desencadenó la pela que terminó con la víctima tendida en la vereda con dos puñaladas en el tórax.

"Estaban tomando juntos y andaban siempre juntos", dijo el fiscal. "Me llama un poco la atención el motivo (del crimen), porque encontramos a la víctima con la billetera con plata, celular y tarjetas de crédito. No me da la impresión que hayan querido rapiñarlo", estimó Gómez.