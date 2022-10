A tres años del estallido que sacudió a Chile, Gabriel Boric instó a no repetir errores del pasado

En el tercer aniversario del estallido social que derivó en una reforma constitucional todavía pendiente y en el repudio generalizado al modelo económico instaurado por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), el presidente de izquierda Gabriel Boric instó a la dirigencia política a no cometer los mismos errores y afirmó que las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la represión "no deben quedar impunes ni volver a repetirse".

"El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano, no podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia, no podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas", afirmó el mandatario desde el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno.

En ese sentido, Boric aseguró que "ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar", al tiempo que descartó la lectura que interpreta al estallido, que reunió a más de un millón de manifestantes en la calles de Santiago de Chile y se esparció por el resto del país durante varios días, como un problema de seguridad.

Boric destacó que durante los meses posteriores a la revuelta, que exigió un cambio constitucional y un nuevo rumbo económico y social, más del 70% de los ciudadanos seguían aprobando los reclamos. “No pretendamos negar la historia", enfatizó el mandatario, cuyo nivel de aprobación apenas alcanza el 27%, según la encuesta semanal que realiza la consultora Plaza Pública Cadem, una de las más prestigiosas de Chile.

El mensaje presidencial coincidió con la convocatoria realizada por al menos unas veinte organizaciones para conmemorar en diferentes puntos del país el estallido social, que comenzó el 18 de octubre de 2019 con la protesta de los estudiantes secundarios por el aumento de los pasajes del transporte público y escaló luego que el entonces presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) ordenara una durísima represión, que instrumentaron los Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Al ofrecer una lectura de los acontecimientos que sacudieron el orden conservador del país, Boric subrayó que todavía “siguen pendientes de una resolución estructural las demandas sociales acumuladas durante tres décadas”, entre las que enumeró las reformas de los sistemas de salud, educación y previsional. En este plano, Boric ratificó su intención de avanzar con las reformas que prometió la coalición de gobierno durante su campaña electoral.

En un mensaje que los analistas locales evaluaron como dirigido a la oposición, a sus bases y a la ciudanía en general, el mandatario prometió que pondrá fin "a este largo período de sequía, en que las reformas no se concretan por falta transversal de acuerdo en el mundo político” y enumeró las iniciativas con las que su gestión pretende atender las demandas, entre ellas las reformas tributaria y previsional, el incremento de sueldo mínimo y la reducción de 45 a 40 horas semanales de la jornada laboral.

Borci puso especial énfasis en recordar lo que significó el estallido social en materia de violaciones a los derechos humanos, que dejó como saldo más de 8.000 víctimas de la violencia estatal durante el segundo mandato de Piñera. "Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir", expresó.

La intervención del mandatario desde la sede de gobierno tuvo como telón de fondo el despliegue de unos “25 mil efectivos de Carabineros en todo el país para mantener el orden ante cualquier manifestación”, según precisó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en una jornada atípica en la que las mayoría de las empresas acortaron la jornada y centros educativos emblemáticos que fueron escenario de manifestaciones planificaron clases online.

"La mejor conmemoración que podemos hacer como Gobierno es tener iniciativas que respondan a los temas de fondo, a los temas estructurales", señaló por su parte el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Giorgio Jackson, ante la primera conmemoración del estallido desde que Boric, muy crítico con el modelo neoliberal, asumió la presidencia en marzo pasado.

Según Cadem, el mandatario registra hoy una desaprobación de entre el 60% y 65%, el valor más alto desde su arribo al Palacio de La Moneda. El sondeo, además, indica que entre el 77% y el 93% de los encuestados creen que los principales problemas del país han empeorado desde el estallido de 2019, entre ellos la delincuencia y los hechos de violencia y desorden público, en especial en el sur del país, donde el conflicto con el pueblo originario mapuche que reclama la la posesión de tierras y autonomía continúa sin atisbo de solución.

La lectura de los analistas locales coincide en que se trata de un enorme desafío para la coalición de gobierno. En especial de cara a 2023 cuando, según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, la economía del país entraría en recesión con una caída del 1% del Producto Interno Bruto y, de esta forma, consolidaría un nivel de pobreza que aumentaría al 10,5% hacia fines de este año, según el Banco Mundial.