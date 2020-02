A un año del asesinato de Plef, juntan firmas para pedir que la investigación avance

El 16 de febrero se cumplió un año del homicidio del graffitero Felipe Cabral, conocido como Plef, cuyo caso todavía sigue impune. Familiares, amigos, colegas y algunos políticos se congregaron este lunes en la Plaza Matriz y desde donde se dirigirán a la Fiscalía General de la Nación para entregarle a la fiscal del caso, Mirta Morales, una carta con firmas en la que manifiestan preocupación "ante la ausencia de avances significativos en la causa".

Hace exactamente un año el graffitero estaba en el exterior de una casa de dos plantas abandonada ubicada en la rambla República de México y Belastiquí, en Punta Gorda. Llevaba consigo una mochila con algunos aerosoles, con los que pretendía darle los últimos retoques a la obra que él había estampado sobre la vivienda. Fue asesinado de un disparo en la cabeza.

El joven tenía 29 años, era el hijo del músico Mario “Chichito” Cabral y en ese entonces podían verse grafftis dibujados por él en el que promovía la candidatura de Óscar Andrade en las elecciones internas del Frente Amplio. El senador comunista estuvo presente en la movilización que se realizó este mediodía en reclamo de justicia.

Un hombre de 77 años que vivía en una casa lindera a donde fue asesinado Cabral fue imputado por un delito de tráfico interno de armas de fuego. Sin embargo, las armas que se encontraron en la vivienda luego de un allanamiento no coincidieron con la que se disparó y provocó la muerte de Cabral. En mayo, el hombre murió y aunque todo indica que el disparo se realizó desde su casa, la fiscal Mirta Morales no pudo, hasta este momento, probar que él haya sido el asesino.

La hipótesis más fuerte que se maneja es que Cabral fue asesinado al ser confundido con un delincuente. Sin embargo, con la muerte del único sospechoso, la investigación no avanzó.

"Reclamamos el esclarecimiento de un joven brillante, al que tan absurdamente se le quitó la vida y nos sumió a todos en un dolor que crece frente al silencio", dice la carta dirigida a Morales.

El edil del FA Mariano Ariana estuvo presente en la convocatoria y catalogó de "muerte absurda e increíble" el homicidio de Plef. "Era un pintor popular. Que por estar pintando un muro se presuma algo y le peguen un tiro y maten a una persona que estaba haciendo algo creativo y enriquecedor, indigna", dijo a El Observador.

Sobre el reclamo de avances en la investigación, entiende que "no está mal" manifestar las inquietudes aunque comprende que "no es fácil dar con los responsables". "Barbaries de esta naturaleza deberían erradicarse de la faz de la tierra, particularmente de nuestro país", puntualizó.

"Tocó mucho a la juventud"

La pareja de Plef, Dara Sánchez, compartió una carta con motivo del aniversario de su muerte, que tituló "Extraño todo de Plef", en la que cuenta, entre otras cosas, el vínculo con el arte que los unía. "Cuando lo conocí, yo recién empezaba en el arte callejero y me motivó a seguir; me venía a hablar él, que era re conocido en todo Uruguay", cuenta.

Sánchez estaba en Chile cuando se enteró del asesinato de su pareja. "Ese día a mí se me vino el mundo abajo. Me empezaron a llegar las noticias; me tuve que ir porque no entendía lo que pasaba", recordó. Aseguró que el asesinato de Plef "tocó mucho a la juventud". "Nos mostró cómo nos ven los demás, cuánto vale la vida, según la forma de vestir o lo que hacemos, y cómo nos tratan los mayores por no seguir su forma de vivir".

"No hay pruebas porque jamás investigaron como corresponde", escribió Sánchez.