ABBA volvió con nuevo disco y después de 40 años está a punto de regresar al top 10

El legendario grupo de pop sueco ABBA está a un paso de regresar por primera vez en 40 años a la lista del top 10 en Reino Unido, con dos nuevas canciones de su próximo álbum Voyage.

I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down se clasificaron respectivamente en el sexto y el séptimo lugar de la lista de los 10 mayores éxitos, según estimaciones publicadas el domingo, basadas en las primeras ventas y descargas.

La lista oficial se publicará el viernes.

"Si el entusiasmo continúa, estos sencillos serán los primeros de ABBA en clasificarse al top 10 británico desde One Of Us en diciembre 1981", señaló el organismo encargado de la clasificación.

I Still Have Faith in You registra buenas ventas en CD y vinilo, mientras que Don't Shut Me Down es la canción más descargada en el Reino Unido en lo que va de semana, dijo el organismo el domingo.

Las dos canciones forman parte de Voyage, el primer álbum de ABBA desde The Visitors en 1981.

El lanzamiento fue anunciado en un evento en Londres el jueves, para alegría de los fans de todo el mundo.

Los cuatro miembros de ABBA --acrónimo de los nombres de pila de sus integrantes-- son ahora todos septuagenarios: Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) y Benny Andersson (74). La banda se separó en 1982.

Voyage, que contará con 10 canciones, saldrá a la venta el 5 de noviembre. El grupo tiene previsto también dar un espectáculo con hologramas.

(AFP)