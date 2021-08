Abogado de Katoen Natie en respuesta a Orsi: "Incurre en argumentos políticos y emocionales"

Álvaro Diez de Medina, representante legal de la multinacional Katoen Natie, salió al responderle este martes a Yamandú Orsi, luego que el intendente de Canelones difundiera una carta pública en la que cuestionó la "entrega por 60 años del Puerto de Montevideo a una empresa extranjera", al tiempo que lamentó que el país recibiera "tan poca cosa".

"A ningún uruguayo, independiente del partido al que pertenezca o incluso sin definición política, creo que le gusta ver cómo se entregan valores y bienes que son fundamentales para el país y que a lo largo de la historia han sido de todos los uruguayos", había afirmado Orsi este lunes.

Al respecto, Diez de Medina sostuvo que el intendente canario incurre en una serie de "argumentos políticos y emocionales" al cuestionar un acuerdo que le puso fin a un diferendo que iba a concluir con la empresa recurriendo a mecanismos arbitrales internacionales previstos contra el Estado uruguayo.

El abogado rechazó las afirmaciones de que de que se haya entregado por 60 años un manejo monopólico del tráfico de contenedores en puerto.

Según aseguró, el decreto 137/001, que reguló la subasta de acciones en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) obligan a Katoen Natie a ceñirse al Plan Maestro del puerto. También que, por la aplicación de la vigente ley de Puertos, debe asumir obras a su costo que impliquen nuevos servicios o la ampliación de los existentes.

Diez de Medina agregó que el Reglamento de Atraques, consagrado por el decreto 114/021, regula la prioridad en la llegada de los buques a los mulles públicos. "El cuadro que de aquí emerge dista de ser un monopolio", afirmó el abogado. "Como en la abrumadora mayoría de los puertos del mundo, se trata de un régimen de ordenamiento portuario por especialización, intentando que la misma no devenga en un monopolio de hecho sobre los muelles públicos, o impida la libre competencia entre operadores portuarios que prestan servicios a las distintas terminales especializadas", agregó.

De acuerdo a Diez, fue, precisamente, la perversión de este sistema lo que llevó a que el acuerdo incluyera el texto de un nuevo Reglamento de Atraque que revierta lo que venía ocurriendo desde 2017: que se habilitara el desplazamiento compulsivo de los muelles públicos de toda nave en favor de los portacontenedores, forzándolas a retirarse, aguardar nueva ventana de atraque, y retomar las operaciones, asumiendo los costos de ello.

En ese sentido, debido a esa situación el abogado contó que en 2018, el puerto de Montevideo perdió el flujo de barcazas provenientes de Paraguay precisamente a causa de este desvío reglamentario que hacía del atraque precario de barcazas y otros buques un sistema de muelles especializados de hecho, "monopolizados por una empresa en muelles mantenidos por la ANP".

"El acuerdo hoy suscrito devuelve el Reglamento de Atraque a su cauce original, y lo hace por decreto del Poder Ejecutivo, que este puede, naturalmente, modificar según su criterio y no, como absurdamente se sostuviera, en base a la 'última palabra' de TCP", argumentó.

Asimismo el abogado aseguró que es de "toda falsedad" que, como afirma Orsi, se entregaran "tierras en Punta de Sayago para construir molinos eólicos".

"La implantación en Uruguay de una terminal de operación de contenedores de última generación urgentemente requiere de su conversión en un llamado puerto verde. Los portacontenedores que ya se imponen gravan a los puertos de una seria afectación ambiental, en la medida en que permanecieran en muelle con sus motores y generadores constantemente operativos", dijo Diez de Medina.

Y agregó: "Los requisitos de las ciudades y las navieras imponen el uso de energías limpias y Montevideo debe anticiparse a ello: el acuerdo, por tanto, habilita la negociación con ANP y UTE a fin de instalar molinos eólicos, que bien podrían estar en la propia terminal (si así lo aceptara la primera) o en el predio de Punta de Sayago, si UTE aceptara allí su instalación, bajo ciertas condiciones. Nada se dice sobre una "entrega de tierras".

En otro punto, expresó que "no es cierto, como indica el Sr. Intendente en su misiva, que se haya 'regalado' (sic) la acción de oro que le permitía a la ANP tener la capacidad de incidir en las decisiones fundamentales relacionadas al puerto".

En ese sentido dijo que la llamada "acción de oro" de ANP hace referencia a la cláusula estatutaria de TCP S.A. que obliga a que sus reformas y la capitalización de la sociedad sean aprobadas por la unanimidad de los socios (Grupo Katoen Natie y ANP).

Y aclaró: "Lo que ahora se ha convenido es, precisamente, que en aquellos casos en que la ANP haya dado su aprobación a un proyecto de inversión que requiera de financiamiento externo (y está bien claro que tal será el escenario corriente en los próximos años), la correspondiente capitalización de la sociedad podrá ser decidida por mayoría simple de sus accionistas. Muy lejos, por tanto, de ese supuesto 'regalo'".

Por último, el abogado de Katoen Natie explicó que no es cierto que la empresa haya comprado las acciones de TCP S.A. por US$ 17 millones e invertido US$ 97 millones. Según Diez de Medina, registros e informaciones públicas de más de 20 años han venido indicando que la inversión supera los US$ 200 millones. Leerlos, dijo, ayuda al "cálculo elemental" que propone Orsi.

En cuanto a los "descuentos impositivos" a los que su carta se refiere, dijo que le corresponde al régimen de Promoción Industrial que desde hace ya muchos años consistentemente beneficia a todas las inversiones privadas que califican "y que el Sr. Intendente no parece haber cuestionado públicamente".

Diez de Medina finalizó diciéndole al "Sr. Intendente" que "encontrará siempre abiertas las puertas de Katoen Natie a fin de recibir información veraz y actualizada, que le permita formarse un juicio más más completo de un sector tan vital para el futuro de la República".