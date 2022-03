Abreu se siente capacitado para la sub 20 de Uruguay, aunque no le trasmitieron que sea candidato

Sebastián Abreu se siente “capacitado” para ser entrenador de la selección sub 20 de Uruguay en caso de que sea postulado para ese cargo, en medio de las versiones que lo incluyen dentro de los candidatos para esa categoría juvenil celeste.

De todas formas, reconoció que no tuvo ningún contacto desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que busca entrenadores para sus sub 20 y sub 15, luego del alejamiento de los extécnicos de esas categorías y de designar recientemente a Jorge Giordano como director deportivo, quien será el responsable de las designaciones.

“Sentirme como candidato, si no te lo trasmiten, obviamente que no, porque uno trata de vivir dentro de las realidades”, dijo Abreu a 100% Deporte de Sport 890.

Leonardo Carreño

Abreu como DT de Boston River

“Ahora, si me gustaría o si me siento capacitado, eso sí, sin ningún tipo de duda”, agregó.

Sus fortalezas para ser el DT

“El Loco” contó los motivos por los que se siente en condiciones de tomar la selección sub 20.

“Por un tema básico pero real. A toda esta generación la acompañé todo el año porque estuve acá y es la categoría de Diego”, dijo en referencia a su hijo varón mayor, quien juega en la sub 20 de Defensor Sporting y que ha estado convocado para esa selección, y que ahora se recupera de una lesión de ligamentos en su rodilla.

“Entonces, fui a ver todos los rivales que jugaban contra Diego, que estaban todos frente a Defensor Sporting, y mismo la categoría de Diego, que son los 2003”, indicó. “Desde ese lado, naturalmente estaba con conocimiento”, señaló el minuano.

Camilo dos Santos

Abreu en el Complejo de la AUF

El segundo aspecto que destacó Abreu fue su conocimiento sobre el proceso de selecciones. “Por el hecho de poder vivir durante mucho tiempo conociendo como era el desarrollo de selecciones juveniles, porque cada vez que veníamos convivíamos con los chicos y teníamos información de cómo se trabajaba”.

Y el tercer punto que valoró fue el “sentido de pertenencia”, un detalle que considera “importantísimo”. “Que a la hora de que alguien te transmite una información o mensaje, que el que lo está recepcionando evalúe internamente si me está hablando de algo que vivió o conoce. Muchas veces me tocó que el entrenador viene con su discurso para hacer la parte motivacional, pero yo evaluaba y agarraba el 50%, porque el otro 50% no sé si es tan real porque no vivió acá, no jugó en este club, no convivió con esta realidad”.

“Esos detalles hoy en día son importantes en el manejo de grupo”, sostuvo. “En ese sentido me siento capacitado”.

Abreu agregó que, en caso de ser designado, en las formativas se deben hacer evaluaciones y ver jugadores descendientes de uruguayos que están en otros países.

Instagram

El Loco y su familia

También hacer diagnósticos. Por ejemplo, de por qué Uruguay no pudo trascender en sub 20 en los mundiales o por qué se volvió a competir en los mundiales o de forma muy buena en Sudamérica.

DT de sub 20

“Es un privilegio que te evalúen para poder estar en un lugar tan sagrado como es la selección de tu país”, dijo Abreu, cuyo nombre es uno de los que se maneja extraoficialmente para la sub 20, junto a los de Diego Forlán y de Paolo Montero.

El Loco elogió a ambos exfutbolistas con quienes vivió “experiencia fantásticas” en la selección.

Abreu también dejó en claro que él se siente capacitado para ser DT de sub 20 y no de sub 15.

Camilo dos Santos

Abreu en el Complejo de la AUF

“Estoy hablando con total honestidad. Creo que la sub 15 es para un entrenador con otro perfil”, explicó. “Son adolescentes con un cambio importante, hormonal, de situaciones de vida que le está pasando a ellos con sus contextos especiales que muchos pueden tener. Entonces no es solo un entrenador, es un formador un docente”.

“Abarca mucho el entrenador de sub 15, a diferencia del de sub 20”, agregó. “En sub 20, son adolescentes pasando a ser adultos, agarrás jugadores que están entrenado en Primera división, con la metodología y roce de Primera y con la presión y los conceptos de Primera división, que es para lo que uno se siente preparado”.