Accionista mayoritario de Disco, Devoto y Géant negó posibilidad dividir negocio en la región

El Grupo Pão de Açúcar (GPA), el gigante brasileño del retail, negó que esté analizando dividir su dividir su unidad colombiana Almacenes Éxito, como había informado la agencia internacional Reuters y publicado este lunes El Observador.

"En relación con algunas publicaciones realizadas en medios de comunicación consistentes en que Grupo Pão de Açúcar (GPA) está considerando una escisión de su subsidiara en Colombia Almacenes Éxito SA, la compañía se permite informar a sus accionistas y al mercado en general que ha consultado los hechos con GPA y ésta le ha expresado que: “Es un asunto que no está siendo discutido actualmente y que sigue comprometida con la inversión a largo plazo en Colombia”, informó Éxito en un hecho relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Éxito concentra las operaciones de GPA en Colombia, donde cuenta con 515 supermercados, además de Uruguay (90 locales), y Argentina (25). Pero con una capitalización de mercado de US$ 1.500 millones, el controlador brasileño concentra 97% de la propiedad. Por su parte, la propia GPA, tiene un valor de US$ 2.130 millones en la bolsa brasileña B3, lo que sugiere que existe considerable potencial no aprovechado en la operación de Éxito, según consignó Diario Financiero de Chile.

En noviembre de 2019, tras una operación de oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Colombia, la firma GPA, el conglomerado de retail brasileño y filial de Casino compró el 96,57% de Almacenes Éxito. El grupo Casino Guichard-Perrachon (propietario mayoritario de Disco, Devoto y Géant) está presente en Uruguay desde el año 2000.

A comienzos de mayo la cadena colombiana hizo noticia luego de que inversionistas aprovecharan una conferencia telefónica de GPA para consultar al director de Finanzas, Guillaume Gras, sobre eventuales planes para vender ese activo, algo que no fue descartado por el ejecutivo.

En esa época, previo al inicio de una ola de protestas en Colombia contra el programa económico del gobierno de Iván Duque, los medios en Brasil especularon que el mejor candidato para quedarse con Éxito sería el grupo chileno Cencosud, coincidiendo con una mejora en su posición financiera y los planes para aumentar sus inversiones en la región.

Aunque fuentes informadas confirmaron a Diario Financiero que Cencosud estaba considerando la operación de manera no oficial, las tensiones sociales en el país cafetero podrían haber impactado en las perspectivas, y una escisión en bolsa ahora podría ser una buena vía para entrar a la propiedad.