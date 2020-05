Aceleran la cosecha de soja dados los pronósticos de lluvia

La ausencia de lluvias –que dificulta a los productores de carne y leche y a los granjeros por ejemplo, en un país con un déficit hídrico acumulado de tal magnitud que buena parte del territorio está declarada bajo emergencia agropecuaria– durante los últimos días permitió un avance muy importante en las labores de cosecha de soja en todo el país.

Se estima, incluso, que en la mayor parte del área cultivada con la oleaginosa (cerca de un millón de hectáreas, es el cultivo más expandido en el área agrícola uruguaya) ya se está en torno al 80% de la tarea cumplida.

En ese marco, considerando que hay pronósticos de precipitaciones importantes para el miércoles, jueves y viernes, la intención de los productores y sus profesionales asesores es recoger lo máximo posible antes, de modo que quede poco grano en las chacras para cuando las cosechadoras, tractores, tolvas y camiones puedan ingresar a los campos tras el próximo fin de semana.

Carlos Dalmas, ingeniero agrónomo, productor y gerente de Greising y Elizarzú, empresa que comercializa la marca Semillas Cardinal, explicó que en las chacras en las que él acciona se avanzó en la cosecha hasta un 70% u 80%.

Teniendo eso como marco, “los rendimientos han sido muy dispares, y en general fueron muy bajos, que era algo que se esperaba luego de un verano que fue muy seco”, indicó a El Observador.

Señaló casos de 1.500 kilos por hectárea y algunos de 3.000 kilos como extremos, con promedios que terminarán estando en el eje de 1.900 a 2.100 o 2.200 kilos por hectárea.

Las situaciones más adversas, de la mano de la realidad climática que hubo en un período clave para el desarrollo del cultivo, se aprecian en San José, “donde faltó mucho más el agua”, con menor impacto adverso en Colonia y en parte de Soriano, donde “hay mucha variedad de resultados”, considerando siempre las zonas en las que este profesional actúa.

Juan Samuelle

Lejos del rendimiento de equilibrio

Consultado sobre los resultados, dados esos rendimientos bajos, comentó que para los casos de soja de primera “se está muy lejos” del rendimiento de equilibrio, que se puede ubicar en unos 2.700 a 2.800 kilos teniendo en cuenta el pago de la renta y el precio que actualmente hay por el grano”.

“Para quien hizo doble cultivo y en el caso del último cultivo de invierno tuvo al menos un resultado de empate, con 1.800 a 1.900 kilos en la soja de segunda se está cubriendo el costo del cultivo”, dijo.

En líneas generales, porque cada empresa tiene su realidad de costos, rendimientos y negocios, “es otro año muy complicado”, admitió.

Juan Samuelle

La revancha: cultivos de invierno

Dalmas también señaló que estos buenos días además de permitir un importante avance en la cosecha de la oleaginosa han permitido avanzar a la vez en la siembra de cultivos de invierno.

“A la vez que el panorama en soja no es el que se precisaba, en el caso de los cultivos de invierno uno ve una evolución muy positiva”, comentó.

Señaló como “muy importante” la siembra de colza que, junto con carinata, llegarán a un área récord, tal vez de 100 mil hectáreas.

La gente “está apostando fuerte” a los cultivos de invierno y eso se nota también en la siembra de trigo, que evoluciona de buena manera.

Esta semana, además, se activó la siembra inicial de cebada.

“Las condiciones para sembrar han sido muy buenas”, reconoció.

Juan Samuelle

Es fundamental poder producir mucho

Dalmas explicó que “el gran tema es tener una buena producción, que el clima acompañe y nos permita eso, porque el productor ha hecho las cosas bastante bien”, no obstante necesita que aspectos que no maneja como el estado del tiempo y los costos colaboren y eso no siempre sucede.

Explicó que puede haber alguna baja en el rubro fertilizantes y que el dólar puede incidir en que se ajuste el de los fletes, pero a la vez hay otros que están representando la necesidad de más inversión, como a la hora de controlar las malezas.

Por todo eso, y como el precio del grano no depende de la voluntad del agricultor y en varios rubros han ido bajando, es que cada vez es más trascendente poder concretar una buena producción a nivel de chacras.