"Achatamiento de la pirámide": la razón por la cual el MEF cambió criterio de ajuste de las jubilaciones mínimas

Tras la denuncia de dos directores sociales en el Banco de Previsión Social (BPS) sobre un cambio de criterio en el ajuste de las jubilaciones realizado por el organismo —que afectaría a más de 146 mil pasivos de menores ingresos—, desde el gobierno señalaron que el ente “no tiene potestades para rebajar o aumentar jubilaciones” y que el Directorio no resolvió nada sobre el tema porque ni siquiera estuvo en el orden del día.

El director social en representación de los trabajadores en BPS, Ramón Ruíz, explicó en su cuenta de Twitter que el Directorio del BPS resolvió que no se debe pagar más el ajuste diferencial que recibieron en julio de 2021 ($ 243) los jubilados y pensionistas de menores ingresos.

BPS resolvio un cambio de criterio q se aplico durante los últimos 16 años y perjudica a las pasividades mínimas, las q más necesitan.

Sufren esta rebaja 80 mil pensionistas por vejez, 35 mil beneficiarios por edad avanzada y casi 19 mil pendiones d personas con discapacidad. — Ramon Ruiz (@ert_ramon) February 5, 2022

Para el representante social, esta decisión significa “un cambio con respecto a lo que se hizo en los últimos 16 años y que perjudica a las pasividades mínimas” ya que con esta medida “se ahorrará en 2022” pero “perjudicando a 146.098 jubilados y pensionistas”.

Por su parte, Ariel Ferrari – director suplente en representación de los pasivos - explicó en un comunicado que “quienes hasta diciembre cobraban $ 15.097, ahora cobrarán $ 15.768” lo que implica “4,44% más y no el 6,16% de aumento general”.

“Con la inflación en 7,96% el grupo de 145 mil jubilados y pensionistas más pobres, que cobran la mínima, es el perjudicado”, agregó.

La respuesta del gobierno y la "pirámide" más chata

El vicepresidente del BPS, Daniel Graffigna, dijo a El Observador que el organismo “no tiene potestades para aumentar ni rebajar jubilaciones” sino que responde a las decisiones del Poder Ejecutivo según la Ley 16.713 de Seguridad Social. “Si algún día el Directorio tomara esa decisión sería inconstitucional”, aseguró.

“Cuando Ruiz dice en uno de sus tuits que la mayoría del Directorio de BPS resolvió que no se tiene que pagar más el ajuste es mentira. El Directorio no resolvió, no estaba en ningún punto del orden del día, no existe esa posibilidad”, cuestionó. Y agregó: “Lo más grave de todo es que es la primera vez desde que estoy en el Directorio del BPS que un director afirma públicamente algo que no pasó”.

El BPS emitirá un comunicado oficial en las próximas horas.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sostuvo en diálogo con La Diaria que “la resolución que se tomó en julio fue que el aumento único que se hizo para las jubilaciones mínimas fuera a cuenta del aumento que ocurriría a fin de año, con lo cual cuando se paga el aumento a fin de año se toma en cuenta lo adelantado en julio”. El ministro de Trabajo comentó que el cambio de criterio surgió del Ministerio de Economía y Finanzas y que se trató de un "criterio de cálculo" por el cual no hubo mayor debate.

El jerarca añadió a La Diaria que hay una percepción en el gobierno respecto que "a medida que se siguen dando aumentos diferenciales, se va generado un achatamiento de la pirámide de las jubilaciones, que tampoco parece ser lo más conveniente". En ese sentido, explicó que eso lleva a que "las jubilaciones mínimas aumentan más que las otras y puede ocurrir que alguna (de un monto superior) quede por debajo de las mínimas".

Leonardo Carreño

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social

A su vez, el jerarca negó que “hayan aumentado menos” las pasividades, sino que “ya habían aumentado una parte de lo que les correspondía en julio”. “Se imputó el aumento de julio, no se tomó como piso, sino como parte”, indicó.

En esa línea, Graffigna criticó que se diga que ahora hay un cambio respecto al criterio de los 16 años anteriores de gestión ya que hubo “por lo menos tres criterios distintos” durante ese tiempo.

“En el 2008, el adelanto se revalúa pero se resta revaluado o sea que en definitiva no se toma en cuenta. En el año 2009 el adelanto no se revalúa, se pierde. Pero Ruíz dice que en los 16 años anteriores se venía actuando de la misma manera, no dice la verdad”, explicó.

A su vez, expresó que los directores sociales de la oposición sostienen que en los dos últimos años las jubilaciones “perdieron poder adquisitivo” cuando en realidad esa situación viene desde 2019, con gobierno frenteamplista.

Por otro lado, Graffigna destacó que “por primera vez en la historia” a mediados de 2021 el Poder Ejecutivo tomo la decisión de dar una canasta de alimentos (equivalente a $ 2.500), no reintegrable, a las pasividades mínimas. “A eso no le ponen el énfasis que si le ponen a otras declaraciones”, criticó. Las pasividades mínimas también recibieron esa canasta a fin de 2021, por lo que recibieron un total de $ 5 mil extra, recordó el jerarca del BPS.