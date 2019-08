Ache sobre el clásico del Clausura en el Gran Parque Central: “Estamos lejísimos”

El expresidente de Nacional, Eduardo Ache, adelantó que su club está “lejísimo” de jugar de local en el Gran Parque Central el clásico del Torneo Clausura, debido a que la institución se enfocó en avanzar en las obras del estadio.

Tras ser consultado acerca de qué cómo veía la posibilidad de que Nacional-Peñarol del último torneo de la temporada se juegue en el estadio de La Blanqueada, dijo: “Estamos lejísimo. Si de mi depende, Nacional debe empezar a hacer las obras y no hay apuro ni locura por ir a jugar al Parque Central. Al menos esa es la opinión de Eduardo Ache”, dijo quien, con una influencia histórica de 20 años de actividad en primera línea política de los albos, está al frente del proyecto del club deportivo del club y de las obras del Gran Parque Central.

En la entrevista con el programa Hora 25 de AM 770, subrayó: “Hay que terminar la obra. Y si Nacional empieza con esta obra no vamos a cometer el error de la vez pasada de hacer la obra y parar para jugar, con costos extras. Es una opinión personal, pero no creo que estemos en condiciones de distraernos en eso. Nacional precisa empezar sus obras y terminarlas”.

Después de un largo período en el que Nacional y Peñarol intentaron llevar el clásico a sus estadios, el Ministerio del Interior habilitó este año a ambos. En el Apertura, Peñarol fue local en el Campeón del Siglo, y en el Clausura será anfitrión Nacional. Sin embargo, esa posibilidad se aleja porque las prioridades de los tricolores pasan por otro lugar.

Decurnex ya había adelantado que sería difícil jugar el clásico en el estadio tricolor, por las obras.

Se viene el club social de Nacional

El expresidente de Nacional trabaja codo a codo con el presidente José Decurnex, para que Nacional pueda salir de la incómoda situación que se encuentra con los palquistas del Parque, que adquirieron su lugar en el estadio, pero debido a que el club se quedó sin recursos para completar las obras no pudo entregar en los tiempos previstos.

“En el Parque Central había una obligación institucional con mucha gente. Esto empezó hace muchos años. La gente apoyó. El club incumplió con un grupo de gente a la que hay que valorar porque a pesar de lo que les tocó vivir no tomaron ninguna medida contra Nacional. Y ahora, por suerte estamos muy cerca de tomar algunas definiciones que van a permitir entregar los palcos, por los que ya pagaron”, dijo Ache.

El expresidente recordó que el Parque se comenzó a reconstruir hace 16 años sobre la premisa de que si había fondos iban a construían, pero luego desvirtuaron el plan original. “Jamás debimos recorrer el camino de hacer obras acumulando deudas”, explicó.

Consultado acerca de por qué se llegó a ese punto, prefirió enfocarse en el futuro. “Hay que mirar para adelante. Porque este es un momento complicado que estamos transformando en una gran oportunidad para desarrollar el club social y encontrar la solución para los palquistas”.

El club social es un viejo proyecto de Ache, quien pretende construir en el club una institución que brinde a los socios actividades deportivas y sociales con piscinas y gimnasios.

Por otra parte, Ache también elogió la gestión de Decurnex, sobre quien manifestó está realizando "un gran trabajo".

Una movida entre los clubes para encontrar soluciones

El expresidente dijo que el jueves fue invitado a participar en un asado, en Defensor Sporting, para intentar encontrar soluciones para el fútbol uruguayo, que tras las elecciones de marzo sigue fracturado políticamente.

Expresó que se juntaron para empezar a encontrar puntos comunes para salir de la situación en la que se encuentra la AUF.

“Se empezó a fijar una agenda. Estuvieron Boston River, Wanderers, Plaza, Nacional, Peñarol, Defensor. Se va a hacer una agenda de puntos comunes. En lugar de hablar de lo que nos divide, vamos a poner sobre la mesa los puntos en los que se podrá hacer acuerdos. Y se empezará a invitar a otros clubes, porque los clubes no podemos dejar que la AUF no camine por temas económicos y políticos. Creo que hay conciencia de lo que está sucediendo y empezamos a recorrer un camino que puede sorprender”, subrayó.