Las idas y vueltas de los acreedores de La Constancia: amparo negado por la justicia y denuncia penal

Un grupo de proveedores de La Constancia mantiene sus reclamos por deudas pendientes tras la venta de los activos de la compañía que estaban en concurso. Hace pocos días presentaron un amparo para que no se repartan los dividendos por la venta entre los anteriores accionistas mientras quedan cuentas pendientes. Esa medida cautelar fue rechazada por la justicia y ahora el grupo de acreedores prepara una denuncia penal.

El grupo La Constancia estaba conformado por un frigorífico y una granja. La sociedad de la granja era Madibel S.A. y la del frigorífico era Mirnabel S.A.

En febrero de este año se declaró el concurso necesario de las dos compañías. A principios de julio se efectuó una subasta privada y la mejor oferta fue la presentada por el empresario uruguayo Germán Urgal (en sociedad con el grupo español Valls Companys) por un total de US$ 3,55 millones por los activos de las dos sociedades. La sindicatura presentó una rendición de cuentas en la que informó que tenía US$ 2,7 millones por la subasta de los activos.

En la relación comercial entre proveedores y empresas era normal que se entregara mercadería en la granja pero la factura fuera a nombre del frigorífico. Así funcionaba el grupo económico conformado por los dos accionistas de La Constancia.

Criadero de cerdos

Pero cuando se afinaron los números luego de la venta de los activos en concurso un grupo de cinco acreedores se sintió perjudicado. Allí se percataron que había algo más en el funcionamiento comercial en el que la granja recibía los productos que los proveedores entregaban pero el frigorífico asumía el pago. Era que una empresa recibía gratis materia prima y la otra asumía pasivos sin recibir productos.

El régimen concursal de Uruguay no admite el concurso de grupo económico y por eso cada empresa debe hacerlo por separado. Por eso se pactó que el producido de la venta de los activos sería distribuido entre los concursos de Mirnabel (frigorífico) con el 9,52% y de Madibel (granja) con 90,48%. En resumen, la empresa que había asumido los pasivos recibía el menor porcentaje de la venta para hacer frente a los acreedores. Entonces los cinco proveedores del frigorífico no pueden cobrar sus créditos pendientes, mientras que la granja (Madibel) se queda con aproximadamente US$ 2 millones para repartir como dividendo entre los accionistas.

“El frigorífico te compraba maíz. ¿Para qué lo quería? Era para la granja. Le dejaron todo el pasivo al frigorífico y a la granja la dejaron sana”, dijo a El Observador Santiago Fernández, vocero del grupo de los cinco acreedores de La Constancia.

“¿Cómo puede ser que la granja que tiene los chanchos no tenga una sola deuda de granos y que el frigorífico sí las tenga?”, agregó.

Fernández informó que días atrás los accionistas de la granja pidieron que se distribuyeran los dividendos. “Nos opusimos a eso y se nos dijo que no. Entonces presentamos una medida cautelar para que la plata de la granja quede congelada y no se distribuya”, señaló.

El pedido de los acreedores fue rechazado por la justicia concursal antes que comenzara la feria que se extenderá hasta principios de febrero.

“Pueden pedir que se levante la feria y si el juez accede se podría distribuir la plata entre los accionistas. Esperamos que eso no pase”, expresó el comerciante.

“Claramente hubo una maniobra. Lo más fuerte fue que cuando pedimos para cobrar nos dijeron que no éramos acreedores de la granja”, expuso.

En paralelo, los acreedores avanzan en una denuncia penal contra los accionistas en otro intento por cobrar sus créditos pendientes. También esperarán hasta febrero para seguir recorriendo el camino de la justicia concursal.

“Sería el primer concurso de Uruguay en que los accionistas se llevan plata y los acreedores no”, concluyó Fernández.