Quién es Karen, la adolescente que está desaparecida desde hace una semana

Karen Silva es una adolescente de 14 años que lleva una semana desaparecida. La última vez que su tía, Claudia Rodríguez, la vio fue el jueves 7 de febrero.

Ambas viven juntas provisoriamente en una casa del barrio Asturias, en San Carlos (Maldonado).

A la madrugada siguiente, sobre las tres de la mañana, cuando fue hasta el cuarto de su sobrina no la encontró en su cuarto. Y lo extraño, según dijo la mujer a Montevideo Portal, es que la menor estaba enferma, con vómitos. "Se fue con lo puesto", relató Rodríguez: un jean azul oscuro, un top negro con franjas blancas y calzado con flores.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que "no hay novedades" y que hasta el momento, además de activar el "protocolo d actuación policial" ante los casos de desapariciones, se ordenaron "específicas averiguaciones".

Silva vivía con su tía desde diciembre: la Justicia falló que la menor dejara la casa de su padre, donde era maltratada. El 19 de diciembre se había fugado de esa casa hacia lo de un amigo, uno de los lugares adonde Claudia Rodríguez fue a corroborar que no estuviera.

La noche del último jueves Silva contó al portal Ecos que había visto feliz a su sobrina, mientras jugaba con su prima menor. "Me decía: 'No sé por qué en vez de ser mi tía no fuiste mi madre", narró. "Hay alguien que se la llevó, no puede ser que la niña haya desaparecido de esa manera", dijo su tía.