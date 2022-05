Ágatha Ruiz de la Prada regresa a Uruguay y hará un desfile en la Plaza de Toros de Colonia

Colonia recibe una explosión de color. La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada volvió a Uruguay y hará un desfile gratuito en la renovada Plaza de Toros Real de San Carlos el próximo 21 de mayo a las 18:30.

“Hacía cuatro años que no venía Uruguay y lo echaba mucho de menos. He venido cargada con mis maletas, con mucha ilusión de volver a Uruguay y conocer a Colonia de la que me han hablado maravillas”, dijo la diseñadora en una conferencia de prensa de cara al desfile en el Ministerio de Turismo.

Ruíz de la Prada había estado en Uruguay por última vez en 2018, cuando diseñó los trajes para la presentación de La Bella Durmiente del Ballet Nacional del Sodre. Ya en 2015 había visitado el país por primera vez con una edición de Fashion Trends Uruguay.

Además de ser diseñadora y empresaria, Ruíz de la Prada posee los títulos nobiliarios de XIII marquesa de Castelldosríus, grande de España,​ y de XXIX baronesa de Santa Pau.

Hija de Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz y María Isabel de Sentmenat y Urruel, Ágatha cursó estudios en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona, haciendo visible muy pronto su talento y estilo propio.

Sus creaciones son una oda a la alegría. Coloridos y adornados con patrones gráficos, se han paseado por las pasarelas de Madrid, Barcelona, Santander, San Sebastián, Burdeos, Milán, Berlín, Kyoto, París, Nueva York y Montevideo. La madrileña también ha convertido sus pasarelas en momentos de reivindicación de causas sociales o políticas, como en su último desfile en la Semana de la Moda de Madrid, donde subió a la pasarela con una bandera ucraniana.

Pero la diseñadora no ha limitado su carrera al mundo textil. Ha expandido su marca y diseñado sillas, baldosas, mesas, taburetes, fragancias, alfombras, velas, vajillas, lámparas, sofás, portadas de libros y discos, pijamas, sábanas, toallas, ropa para niños, cuadernos e incluso habitaciones de hotel.

A lo largo de su trayectoria ha conseguido premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Diseño de Moda (2017) en España, un Oscar al mejor vestuario por la película Papa Francisco: Un hombre de película (2018) o el Premio Nacional de la Industria de la Moda en España, (2018).

Este sábado se podrán ver sus prendas en el escenario de la renovada Plaza de Toros en Colonia del Sacramento, junto a los diseños de la argentina Patricia Profumo.

Además Carolina De Cunto, la firma uruguaya especializada en fabricación en cueros, será la encargada de calzar a las modelos en el desfile con un diseño exclusivo de de diseñadora madrileña.

En tanto, Lina Pacella , Fabián Sciutto y Juan Carlos Rivas Sacra serán los responsables del peinado de las modelos que en su mayoría provienen de Uruguay y Argentina.

"Me he traído los trajes que he diseñado últimamente. Espero que os gusten y que el espectáculo sea bonito. Me siento super querida por este país tan maravilloso", dijo la diseñadora que se ha convertido en un ícono internacional de la moda.