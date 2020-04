Agro solidario

Dinero, leche, arroz, trigo, carne, frutas y más. Un conjunto de actores del sector de los agronegocios, cada vez más amplio y variado conforme pasan las horas, tomó la decisión en estos últimos días de realizar donaciones, de modo de contribuir para minimizar el perjuicio por la emergencia sanitaria debido a la propagación local del covid-19 (coronavirus) y sus impactos directos e indirectos.

Al abanico de apoyaturas que se van conociendo se le añaden otras que son protagonizadas por quienes desean mantener el anonimato –que no son pocos– y también se suman las que deciden varios productores en forma aislada, al margen de las instituciones y empresas, entregando lo que pueden: una vaca, un capón, leche, granos y hasta aportando recursos materiales y humanos para facilitar la entrega de alimentos, movilizar médicos y otras actitudes solidarias.

A todo eso, como se informa por separado, se le añaden las gestiones de las gremiales del agro con el gobierno tendientes a ordenar un apoyo masivo al denominado Fondo Coronavirus, que podría alcanzar los US$ 100 millones, se estimó.

En este informe presentamos un repaso a algunas de las colaboraciones, con el debido pedido de disculpas a los autores de muchas que además existen o están encaminándose y que solo por un tema de espacio no están consideradas en esta edición.

Gestiones oficiales

Varias gremiales del agro y las autoridades de gobierno se reunieron y avanzaron en evaluar herramientas que permitan canalizar apoyos económicos del sector al Fondo Coronavirus.

Tras el encuentro, en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Pablo Perdomo –presidente de Cooperativas Agrarias Federadas– informó a El Observador que se decidió agendar otra reunión, para darle tiempo a cada gremial para analizar el tema en sus ámbitos.

Se estima que el apoyo puede llegar a US$ 100 millones, dijo Gonzalo Valdes, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay. Añadió a El Observador que desde el gobierno se remitirá a las gremiales información solicitada a los efectos de considerar la viabilidad de diferentes modos para vehiculizar apoyos.

Una de las vías está vinculada al tributo departamental por la venta de semovientes, equivalente al 1% del monto involucrado, lo que permite una recaudación de US$ 40 millones al año.

Recurrir a capital disponible en algunas entidades, como el Instituto Nacional de Carnes y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, es otro de los modos a estudio.

La frase

"Aplaudimos a los funcionarios de la salud, aplaudamos también a los agricultores, que hacen posible que la comida llegue a nuestras mesas"

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-OEA)

Mensaje remitido desde la representación del IICA en Uruguay

Juan Samuelle

Algunos de los aportes

Pantalla Uruguay

El consorcio de escritorios rurales comprendidos en Pantalla Uruguay, en el marco del remate N° 214, concretó una donación de US$ 15.000 al Fondo Coronavirus, a lo que agregó US$ 1 por cada animal comercializado, totalizando US$ 32.450.

ANPL

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) activó un llamado a productores que puedan donar parte de su producción para que Conaprole la industrialice. El objetivo es elaborar leche en polvo, que será donada para su uso en asistencias alimenticias que se brindan en el marco del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Los tamberos que puedan participar deben llamar al celular 099 117 531.

Zambrano & Cía

Zambrano & Cía comentó que, más allá de lo económico y de las cifras, donará –como lo hizo en el remate de Sapelli– lo mismo que aporten los cabañeros en cada uno de los remates de productos que coordine. Además, seguirá siendo parte de la colaboración que brinda el consorcio Plaza Rural que ha liderado en ese sentido. También potenciará otros dos objetivos: ser un agente motivador para que se promueva la gestión de solidaridad y colaboración y poner a disposición la infraestructura que el escritorio posee a nivel nacional para facilitar la logística ante los apoyos que distintos actores decidan.

SRD

La movida #juntospodemos canaliza donaciones con base en las relaciones: un ternero US$ 350; un lanar US$ 50; y 100 litros de leche US$ 25. Se pide depositar en la cuenta del BROU N° 001525112-00003 (0130003224) a nombre de la Sociedad Rural de Durazno (SRD) y enviar el comprobante al 099 866 618.

Marfrig

Marfrig donó 48 mil latas de carne para las canastas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); cada semana por dos meses donará 3.500 viandas de carne vacuna (una por cada uno de sus trabajadores) a las comunidades donde opera (Fray Bentos, Salto, San José, Tacuarembó y Tarariras) a través de comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), intendencias y organizaciones sociales; y abrió un fondo en cada planta para que sus proveedores canalicen aportes al Fondo Coronavirus.

ACA

La cadena arrocera tomó la decisión de donar 30.000 kilos de arroz blanco –son unas 240 mil porciones– al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para colaborar con la asistencia que se brinda en comedores y mediante canastas. La novedad la comunicó la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Valdez y Cía

CAF y Fucac

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y Cooperativa Fucac donarán 180.000 kilos de trigo al Fondo Coronavirus. Se efectivizará ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). El alimento se entregará en Montevideo, en bolsas de a kilo, de forma escalonada. Por parte de CAF el aporte, la mitad del total, se obtiene de seis cooperativas agrícolas socias (Copagran, Unión Rural de Flores, Cadol, Calmer, Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza y Cradeco).

Plaza Rural

Plaza Rural informó, cuando desarrolló su remate N° 218, la donación de US$ 15.000 al Fondo Coronavirus. Esa cifra, según lo informado, se duplica con aportes en ese caso del grupo de empresas integrantes de la firma, por lo que la donación crece a US$ 30.000.

Camagro

La Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos se sumó a la iniciativa empresarial #NosCuidamosEntreTodos, colecta solidaria que permitirá adquirir respiradores mecánicos, monitores para camas de CTI, kits de diagnóstico y prendas para personal médico.

Jumecal

La cooperativa Jumecal, formada por productores hortifrutícolas del área rural de Montevideo, realizó esta semana donaciones que involucraron unos 4.000 kilos con manzanas, peras, limones, lechugas, perejil, cebolla y otros alimentos. El lunes se asistió a un comedor en La Tablada, el miércoles a un CAIF en Melilla y este viernes se iba a hacer otra entrega, en lugar a definir al cierre de esta edición. Se seguirán haciendo tres entregas semanales con base en aportes de los socios.

Lote 21

El consorcio de escritorios de Lote 21 aportó US$ 1 por animal rematado en la subasta N° 151, pero abrió la posibilidad de recibir donaciones adicionales para el Fondo Coronavirus y AgroAporte 21 al cierre de esta edición superó $ 1 millón.