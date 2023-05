Senadores del Frente Amplio propusieron ideas por el problema del agua de OSE y el oficialismo las rechazó

Los senadores del Frente Amplio entregaron una minuta de comunicación a la vicepresidenta Beatriz Argimón con cinco medidas sugeridas al Poder Ejecutivo ante el aumento de la salinidad en el agua de OSE. Los legisladores del oficialismo rechazaron esas propuestas.

Las medidas consisten en que el Ministerio de Desarrollo Social otorgue un voucher equivalente al valor de 10 bidones de agua embotellada a todos los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, y extender el mismo beneficio a todos los jubilados y pensionistas que reciban una remuneración inferior a dos jubilaciones mínimas.

Por otro lado, piden exonerar el IVA y el Imesi al agua embotellada que provenga de fuentes naturales, es decir que no se abastezcan de las fuentes de OSE, y reducir la tarifa de OSE para los usuarios afectados por el aumento de la salinidad.

También piden que el Poder Ejecutivo realice una campaña de bien público para que informe sobre la situación.

La solicitud de los senadores del Frente Amplio se suma a las medidas tomadas por la Intendencia de Montevideo, que negocia con Cambadu poder entregar agua embotellada gratis en distintos comercios de la capital a aquellas personas que tengan una receta expedida en policlínicas municipales.

Así lo anunció la intendenta Carolina Cosse en una conferencia de prensa, en la que afirmó que la medida será para "lactantes de menos de seis meses que tomen complementos, para personas que tengan determinada configuración de presión arterial o de deficiencia renal o para embarazadas con presión arterial". También dijo que la medida se aplicará desde el lunes.

Esto también se da luego de que el Ministerio de Salud Pública recomendara a hipertensos no tomar más de un litro de agua de OSE por día.

Oficialismo rechazó las medidas solicitadas

La minuta de comunicación fue presentada por el senador Eduardo Brenta. "Es el tema de preocupación central de la gente. Lamentamos que esta iniciativa no haya contado con el apoyo del oficialismo", aseguró.

Para fundamentar el voto en contra, la primera que habló fue Graciela Bianchi. "La coalición no va a votar algo como grave y urgente. No nos estamos pronunciando sobre el contenido. ¿Y por qué no lo votamos como grave y urgente? Porque se están tomando medidas que la población está en conocimiento, incluso con apoyaturas de las cátedras de la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pública. El tratamiento debería ser llevado a comisión", afirmó.