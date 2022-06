Aguada anunció la salida de García Morales y el jugador dijo que la dirigencia volvió a cesarlo con contrato

El segundo ciclo de Leandro García Morales en Aguada se cerró este jueves luego de que el club anunciara en sus redes sociales la salida del jugador de 41 años.

"Comunicamos el fin de la participación de nuestro jugador Leandro García Morales en nuestra Institución. Después de 6 temporadas, 2 ligas, 2 final four y muchos momentos inolvidables no queda más que agradecer eternamente a uno de los jugadores más importantes de la historia del Club y el más emblemático para las últimas generaciones. ¡Gracias Lea!", expresó el aguatero.

Una hora después, García Morales brindó una respuesta contundente que luego matizó afirmando entender la decisión de la dirigencia ahora presidida por Daniel Olivera tras el fallecimiento de Alejandro Mazzeo: "Igual que en mi primer etapa en el club, la dirigencia de Aguada decide despedirme aún estando bajo contrato. No me quise ir en aquel momento y no me quería ir ahora, pero entiendo la decisión de la dirigencia y les agradezco por confiar en mi trabajo todos estos años. También quiero agradecer muchísimo a todos los hinchas aguateros por las interminables muestras de cariño a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias, de corazón!".

García Morales, formado en Biguá, llegó a Aguada en 2012-2013 y conquistó la Liga Uruguaya cuando Aguada llevaba 39 años sin ganar un título. A la siguiente temporada fue eliminado en semifinales por Defensor Sporting y antes del inicio de la tercera se rompió, en Puerto Rico, los ligamentos de la rodilla. Se recuperó en tiempo récord y llegó a la disputa de los playoffs donde su equipo fue eliminado en cuartos de final por Hebraica Macabi.

Carlos Pazos

García Morales en 2013

Aduciendo razones económicas, la dirigencia decidió entonces darle de baja a su contrato y el jugador terminó en Hebraica Macabi donde ganó dos ligas consecutivas quedando en cuartos de final en su tercera temporada.

Luego emigró a Argentina para jugar en Instituto y cuando retornaba a Uruguay en auto sufrió un accidente automovilístico.

Tras un proceso de recuperación, volvió a Aguada para la temporada 2019-2020 en la que el rojiverde iba en busca del bicampeonato, algo que consiguió en finales contra Trouville, en febrero de 2021 tras meses de suspensión a causa de la pandemia de coronavirus.

En la Liga 2021 el equipo, contra todo pronóstico, fue eliminado en el play-in por Capitol. En la presente temporada, el aguatero eliminó a Goes, clásico rival y número 1 de la fase regular, en cuartos de final pero luego sucumbió 3-0 en semifinales contra Peñarol.

García Morales terminó jugando infiltrado luego de una temporada en la cual las lesiones lo tuvieron a maltraer.