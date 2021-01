Aguada no jugará los primeros partidos de la Champions League Americas

El Club Atlético Aguada decidió no presentarse a los dos primeros partidos por la Basketball Champions League Americas, a disputarse los días 31 de enero y 1° de febrero próximos, en Buenos Aires, a raíz de la situación sanitaria por la pandemia de covid-19.

“En el día de ayer nuestro club ha comunicado oficialmente a las autoridades de FIBA Américas, su imposibilidad de participar en los partidos fijados por la Basketball Champions League Americas, para los días 31/1 y 1°/2, en la ciudad de Buenos Aires”, comunicó el club rojiverde este martes por la mañana.

“La situación sanitaria en nuestro país y las restricciones vigentes hacen imposible completar un plantel que permita una representación deportiva mínima acorde a la jerarquía internacional del torneo y a la trayectoria de nuestro club”, agrega la nota de los rojiverdes.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

Por las restricciones sanitarias, Aguada vio demorado el permiso para que los extranjeros Al Thornton y Dwayne Davis regresen a Uruguay para retomar los entrenamientos.

El aguatero está ubicado en el Grupo C de la Basketball Champions League Americas, junto a San Lorenzo de Argentina y Franca de Brasil.

Los dos primeros encuentros de la serie se van a jugar en Buenos Aires el domingo y lunes próximo, en los que no estarán los rojiverdes, los que, pese a no presentarse en estos juegos, no renunciaron al torneo y esperan poder jugar las siguientes fechas.

Luego, los próximos partidos serán a principios de marzo y los últimos dos a fines de ese mes.

Paulo Petkoff, basketuruguay.uy

A la siguiente fase avanzarán los primeros clasificados de cada una de las cuatro series, en la que también está Peñarol en el Grupo D, junto a Flamengo de Brasil e Instituto de Córdoba.

Al igual que Aguada, los carboneros ya comunicaron que no jugarán sus primeros dos partidos de su serie, también por causas sanitarias, los que debían disputarse en Río de Janeiro, con Flamengo como anfitrión.

Ambos equipos uruguayos esperan para saber qué determinación tomará la FIBA por sus medidas adoptadas, si reprograma esos encuentros o si se los da por perdidos.

Aguada ya había pedido que se le cambie la fecha de los primeros partidos, pero FIBA no tuvo en cuenta su solicitud.