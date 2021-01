Clubes respaldaron a la FUBB en fallo contra Nacional y la Liga vuelve en febrero

El Consejo Superior de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) se reunió el lunes en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketball (CEFUBB) y decidió, por amplia mayoría y un solo voto en contra, mantener el fallo de los neutrales de quitarle un punto a Nacional ante Aguada en la semifinal de la Liga Uruguaya, de multarlo con $ 400 mil y de suspender dos años a su oficial de cumplimiento de los protocolos sanitarios, Wilson Pírez. El único club que votó en contra fue Nacional.

Participaron del Consejo todos los equipos de la Liga Uruguaya y los de El Metro, no así los de DTA ni los del interior. La decisión, casi unánime, fue la de respaldar lo actuado y lo decidido por los neutrales que fallaron al entender que Nacional había violado el protocolo sanitario en la disputa de la semifinal contra Aguada.

Mientras, sigue en curso la apelación que presentó Nacional ante el Tribunal de Alzada en la FUBB.

A principios de diciembre el torneo fue nuevamente suspendido y los clubes definieron el lunes la fecha para retomar las actividades que ya habían estado paradas desde mediados de marzo hasta fines de octubre del año pasado. El certamen comenzó en octubre, pero de 2019.

"Se va retomar el 8 de febrero si Aguada no participa de la Basketball Champions League Americas, pero como es casi un hecho que sí participará, se volverá a jugar desde el 11 de febrero", explicó a Referí el gerente de la FUBB, Sergio Benítez. "Será en sistema de burbuja y acá en Montevideo", agregó.

Además, la FUBB ya trabaja en lograr una autorización del gobierno para comenzar la Liga especial 2021 a partir del 1º de marzo. "Se votó que esa Liga no tendrá descensos y un cambio de formato con los 12 equipos jugando los playoffs", agregó Benítez.

En esa Liga participarán 12 equipos y no 13 como en la presente Liga en la que bajaron a Atenas (que se retiró tras un episodio de violencia de un hincha del club contra sus propios jugadores) y Sayago. Habían subido tras El Metro 2019 Miramar, como campeón, y Peñarol. Miramar anunció que, por cuestiones presupuestarias, no iba a disputar la Liga. También estarán, además de Peñarol, Aguada, Biguá, Capitol, Defensor Sporting, Goes, Hebraica Macabi, Malvín, Nacional, Olimpia, Trouville y Urunday Universitario.

Jugarán todos contra todos a una rueda, los seis primeros clasificarán a playoffs, los cuatro de abajo disputarán octavos de final al mejor de tres partidos para definir los puestos siete y ocho para los cuartos de final que se disputarán al mejor de cinco partidos igual que las semifinales. Como desde la Liga 2013-2014, la final seguirá siendo al mejor de siete encuentros.

Pero antes de jugar la Liga 2021 (que ya no será 2020-2021) habrá que terminar la Liga 2019-2020 en la que Nacional y Aguada, por una lado, y Trouville-Urunday Universitario están 1-1.

No aceptaron pedido de Urunday Universitario

Basados en el reglamento del torneo que impide recambios de extranjeros a partir de las semifinales del torneo, salvo por lesión y aprobación constatada por una junta médica, los clubes le negaron la posibilidad a Urunday Universitario de repatriar a Tyrone Lee, quien ya había estado en el equipo en el presente certamen, así como también la temporada pasada.

Por razones presupuestales, los dirigidos por Héctor da Prá, decidieron afrontar los playoffs con Corbin Jackson, ex Unión Atlética, y dos jóvenes de primera salida al extranjero: Patrick Bacon y Jack Rauch. Con ellos Urunday dio un golpe histórico al barrer en cuartos de final a Malvín.

"Ya tomamos una decisión, cuando planteamos el tema en el Consejo era porque habíamos decidido que no iban a venir Rauch ni Bacon. Queríamos traer un solo extranjero que sería para mantener para la próxima Liga, la de marzo. Pero como no nos autorizaron, vamos a encarar las semifinales solo con Jackson y los nacionales, incluso Gonzalo Álvarez, que ya arregló para jugar la próxima Liga en Defensor Sporting", contó a Referí Nelson Silva, dirigente de Urunday Universitario.

Sin aplazamiento, Peñarol se baja de la Champions

¿En qué anda Peñarol? Desde el año pasado prepara su participación en la Liga 2021 para la que ha incorporada a Gustavo Barrera, Nicolás Borsellino y Nicolás Mazzarino, además de Gianfranco Espíndola. Ya cerró a sus tres jugadores extranjeros (David Huertas, Jarrid Famous y Jonathan Araújo), sin embargo, los tres están impedidos de entrar el país por las restricciones impuestas por el gobierno el 16 de diciembre y sostenidas el 6 de enero.

Peñarol está emparejado en el grupo B para jugar en Río de Janeiro contra Flamengo el 3 de febrero y un día después ante Instituto de Córdoba.

"No tenemos la autorización para ingresar a los extranjeros y si no hay aplazamiento no la vamos a jugar. Estamos trabajando con distanciamiento, en técnica individual y sin contacto. No podemos competir en estas condiciones, ni siquiera si dejan entrar ahora a los extranjeros. Son potencias que vienen jugando tres o cuatro veces por semana, no iríamos en condiciones de competir", dijo a Referí el entrenador, Edgardo Kogan.

Aguada, por su parte, jugará –si se confirma oficialmente en las próximas horas– en el grupo C contra San Lorenzo el 31 de enero y Franca el 1º de febrero, en Buenos Aires.