Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada-Trouville, dos escuelas por un título

Aguada y su fuerte inversión económica para contratar figuras. Trouville y su apuesta por formar juveniles y darles una protagónica cabida en el primer equipo. Este viernes comienzan las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol confrontado a dos modelos para vivir al deporte.

La primera cita está pactada para la hora 21,15 en el Antel Arena.

Aguada, el vigente campeón del torneo y finalista por cuarta temporada consecutiva, tiene el mejor plantel del medio. A los consagrados de la Liga 2018-2019 (Federico Bavosi, Federico Pereiras, Sebastián Izaguirre) le sumaron como fichas nacionales a Leandro García Morales y Mateo Sarni.

García Morales es el jugador de referencia de la Liga. Fue campeón con Biguá, con Aguada (en 2013-2014 dejando atrás una racha de 36 años sin títulos) y Hebraica Macabi.

Bruno Tasende basqueturuguay.uy

Leandro García Morales, el mejor promedio anotador

Además, apostaron por un trío extranjero fuerte: Dwayne Davis, que supo ser mejor extranjero de la Liga Argentina y que ya estuvo en la temporada 2018-2019 hasta lesionarse en la primera final con Malvín. Al Thornton, ex Los Angeles Clippers en la NBA, y Lee Roberts, que de los seis extranjeros que tendrán las finales es el único que comenzó el torneo, allá por octubre de 2019.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

Dwayne Davis, figura de Aguada

El equipo llegó a la final a los tumbos. En la fase regular perdió puntos por incidentes ante Sayago y por una ficha médica no registrada ante Defensor Sporting. No clasificó a la Liguilla y llegó a los playoffs con el número 7 a través del Reclasificación. Ya en los cruces venció 3-1 a Olimpia y 3-2 a Nacional, en una serie accidentada por la no disputa del segundo partido, por violaciones al protocolo sanitario de parte de Nacional que determinaron que se le diera por perdido el partido.

El plantel que dirige el argentino Adrián Capelli cuenta con una rotación de ocho jugadores y ninguno de sus jóvenes valores promedia más de 2 minutos en cancha.

Por las figuras que contrató, Aguada es el mayor presupuesto de la Liga.

Jugadores Puntos Asistencias Rebotes Minutos Puesto Federico Bavosi 8,0' 3,1 3,3 28,1 Base Mateo Sarni 4,0' 2,8 2,5 15,2 Base Leandro García Morales 19,1 3,7 2,8 29,4 Escolta Federico Pereiras 10,1 1,7 2,7 25,1 Escolta Dwayne Davis 16,6 2,7 3,6 28,4 Escolta Agustín Ramírez 1,5 0' 0' 1,2 Escolta Nahuel Santos 1,5 0' 0,3 1,8 Alero Agustín Viotti 0,3 0' 0,2 1,8 Alero Al Thornton 17,8 1,9 5,5 26,3 Ala-Pívot Lee Roberts 16,8 1,9 9,7 29,1 Ala-Pívot Sebastián Izaguirre 6,4 1,4 4,0 24,3 Ala-Pívot Martín Garay 0,1 0 0,3 1,8 Pívot DT: Adrián Capelli

Trouville es la cara opuesta a ese modelo de contratación. Cuando arrancó la Liga era el octavo mayor presupuesto entre los 12 participantes.

El rojo es fiel a su historia de darle protagonismo a los juveniles que se forman en Chucarro.

"Esta presencia en finales va de la mano con el proyecto deportivo del club que es darle prioridad a sus jóvenes y respetar una filosofía de juego. Para esta Liga el objetivo fue jugar con 10 jugadores y eso le abrió el abanico a los juveniles del club", dijo a Referí Pablo Morales, exjugador del club, coordinador de juveniles desde 2015 y asistente técnico de Germán Fernández.

Leonardo Carreño

Germán Fernández, DT de Trouville

"Este proyecto viene de mucho para atrás. Lo viví yo siendo jugador del club cuando estaban Ramiro Acuña, Sebastián Shaw o Joaquín Izuibejeres que eran oriundos y jugaban. En los últimos años lo que se buscó fue encontrar un equilibrio competitivo entre esas variables, tratando de armar equipos fuertes sin perder el incentivo de mechar a los juveniles", agregó el también asistente técnico de la selección uruguaya.

¿Quiénes son los jugadores del club?

Manuel Mayora ya pasó de promesa a realidad y se reparte la base con Marcos Marotta.

Paulo Petkoff, basketuruguay.uy

Manuel Mayora, un base con gol

Federico Soto, quien llegó procedente de Náutico, y Santiago Fernández tienen la particularidad de ser hijos de exjugadores del rojo, Gonzalo Soto y Germán Fernández, respectivamente.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

Federico Soto, hijo de Gonzalo Soto

Santiago Massa, salteño que llegó a Hebraica Macabi para luego defender a Biguá fue dirigido por Edgardo Otatti, actual gerente deportivo del club.

Alex López, oriundo de Marne, tuvo un pasaje de un año por las formativas de Trouville.

"Estos chicos ven, con la formación integral que han tenido, una oportunidad de ser jugadores de básquetbol profesionales, algo que en otra época no se veía tanto. Todos están muy enfocados en ser profesionales", dijo Morales.

Y ahora están en una final con el trío argentino liderado por el goleador Federico Mariani y los internos Leo Mainoldi y Damián Tintorelli.

"A lo largo de la temporada mostramos virtudes, nadie nos regaló nada y ahora vamos a encarar estas finales con esta filosofía de juego", remarcó Morales quien fue campeón de la Liga 2005-2006 con Trouville y de la 2013-2014 con Aguada.

Trouville Puntos Asistencias Rebotes Minutos Puesto Marcos Marotta 5,3 3,3 2,0 21,4 Base Manuel Mayora 7,4 2,1 0,7 19,4 Base Santiago Fernández 0,3 0,3 0,3 1,9 Base Federico Mariani 18,4 3,8 5,2 31,5 Escolta Alex López 10,4 2,2 4,2 22,8 Escolta Guillermo Curbelo 0,6 0,1 0,1 1,9 Escolta Federico Soto 5,3 0,6 2,7 13,3 Alero Santiago Massa 4,9 0,7 0,7 13,6 Alero Guillermo Souza 2,0 0' 0' 2,0' Alero Leo Mainoldi 5,3 1,4 6,9 25,2 Ala-pívot Gonzalo Iglesias 8,0' 0,8 3,0' 20,5 Ala-Pívot Martìn Tessadri 1,0' 0' 1,0 2,7 Ala-pívot Damián Tintorelli 13,7 2,8 8,1 27,5 Pívot Fausto Pomoli 1,7 1,2 2,5 8,8 Pívot DT: Germán Fernández

Las finales

Viernes, hora 21.15, Antel Arena

Lunes, hora 21.15, Antel Arena

Miércoles, hora 21.15, Antel Arena

Viernes 26*, hora 21.15, Antel Arena

Lunes 1º de marzo*, hora 21.15, Antel Arena

* De ser necesario