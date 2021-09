Agustín Casanova, tras la vuelta de Márama: "Si el éxito no viene, vamos a seguir tocando porque es lo que amamos"

Distendidos en el camarín, los músicos de Márama mezclan las risas con las cámaras y se preparan para una seguidilla de entrevistas mientras comen de apuro. Es el fin de su primer minishow del 2021, después de cuatro años sin toques y una pandemia de por medio. Pero nada parece haber cambiado.

Desde los asientos del Teatro Movie, Francesco, un niño de 12 años, observa el espectáculo aturdido por su prima y las amigas que le sacuden el oído entre gritos y aplausos cada vez que Agustín Casanova les canta. Sobre el escenario, el cantante busca la complicidad de sus compañeros, aunque todas las miradas le caen encima.

Márama regresó este martes con el estreno de la canción Ya no llora, junto a un videoclip que en menos de 24 horas se posicionó como el número uno en las tendencias locales de YouTube y sumó un millón de visualizaciones, luego de una separación que disolvió al grupo en 2017 y desató un conflicto judicial.

Sus integrantes, que dicen haber transitado un camino de madurez, en el que se llenaron de "dudas existenciales", reconocen que aún siguen siendo unos "niños inocentes" mientras las bromas internas se cuelan a la charla. Enfocados en crecer, asumen que su postergada vuelta –debido a la pandemia– deja la vara alta por la repercusión que obtuvieron antes y al mismo tiempo confían en que, con el envión de las redes, el proyecto les funcionará.

El tuit de una seguidora, que pidió "volver a los veranos de Márama" y tuvo más de 20 mil retuits fue el motivo que impulsó el retorno, cuenta Casanova. "La vuelta fue por los seguidores. En realidad, no teníamos pensado seguir. Si bien ya había pasado todo (por el conflicto) y ya teníamos (de nuevo) el nombre (Márama), pensaba seguir con mi carrera como solista y estaba empezando a desarrollar la música en otros lugares. Pero alguien tuiteaba una canción de Márama o 'que vuelva Márama' y tenía 20 mil retuits, y nosotros dijimos 'che, pará, algo está pasando y no lo estamos viendo'. Márama tenía un millón de oyentes mensuales y no subía nada hace cuatro años. Entonces, empezamos a indagar y a hablar con Pablo (Arnoletti) sobre si le gustaría (retomar la banda)", explica.

"Dijimos 'pah, ¿qué está pasando?'. Uno sabe que la banda tuvo su nombre y demás, pero no entendíamos cómo seguía así la gente. Después empezamos a ver que relacionaban a Márama con volver al verano en el que éramos 'libres' y podíamos salir de fiesta", agrega.

A sus 27 años, el líder de la boyband señala que, aunque prefiere mantener las expectativas altas y aferrarse a la idea de que volvieron renovados, el éxito del grupo será impredecible. "Sabemos que la vara con la que se mide el éxito que Márama tuvo en su momento tan fuerte es impredecible. Perfectamente, el día de mañana puede pegar una canción en toda Latinoamérica. Cuando Márama empezó y tuvo un éxito muy grande, ni siquiera Instagram y YouTube estaban tan desarrollados como ahora, que llevan a un artista a las nubes. No sabemos qué va a pasar. Tenemos las expectativas altas, queremos que la banda funcione, pero más que nada es por el amor a tocar y a hacer un show. Después, si vienen shows grandes y el éxito, va a ser bienvenido, y si no viene, igual vamos a seguir tocando y divirtiéndonos porque eso es lo que amamos. Es nuestra vida", profundiza.

Andrea Ferreira

"La vuelta fue por los seguidores", reconoció el artista

Frente a él está el percusionista Pablo Arnoletti, quien en el backstage se muestra al pendiente de las reproducciones del nuevo tema en YouTube y las menciones que le llegan en su cuenta de Instagram. Después de un descanso en el que disfrutó del surf y la vida universitaria, decidió volver a la banda. Confiado, dice que la esencia seguirá siendo la misma, solo que ahora los encuentra "más grandes y maduros".

"Obvio que seguimos siendo los niños inocentes de siempre, pero no va a cambiar el amor que sentimos entre nosotros y le damos a la gente. La pasión con la que hacemos esto, los videoclips, los toques, las giras, eso no va a cambiar. Lo que hacíamos antes era dar lo mejor de cada uno y es lo que estamos haciendo ahora para sacar adelante este lindo proyecto de nuevo".

Con la mente puesta en el próximo show del 17 de diciembre en el Antel Arena, los músicos de Márama se preparan para volver a los escenarios con temas reversionados para el público juvenil y un nuevo hit, que se propone como una de las canciones del próximo verano. El espectáculo, que en un inicio estaba pensado para 5.800 personas, podrá contar con más asistentes en caso de que se mantenga la nueva disposición que lanzó el Ministerio de Salud Pública sobre eventos y fiestas, que aumenta el aforo hasta un 75% en en aquellos lugares a los que solo concurran personas vacunadas.

"Hubo un proceso de maduración y de momentos malos que hace que uno desarrolle cierta confianza. Pasar por momentos malos, tener incertidumbre, preguntarse qué va a pasar, qué iba a hacer yo con mi carrera, qué canciones iba a hacer. Me llené de dudas existenciales sobre si iba a a seguir como solista, si seguía cantando o no. Después se abrieron muchas puertas, (...) y eso me empezó a dar un poco más de confianza", dijo Casanova. "La idea de Márama es que hagamos las canciones de Márama. Pero si nos piden alguna mía como solista o de algún otro artista a mí me encantaría. Para el show queremos modificar algunas (canciones) para reversionarlas y que tengan algún otro saborcito", detalló.

Andrea Ferreira

Casanova se lanzó como solista mientras no estaba activa Márama

El pasillo del Movie, donde los miembros de Márama dieron las primeras notas tras su vuelta es un cruce de periodistas, representantes y fotógrafos, que vuelven la escena un colador. Pero los integrantes siguen ahí, sueltos y sin ganas de irse. Saben que la banda está de vuelta.