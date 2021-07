"Al paciente deberían informarle si quien lo atiende no está vacunado y que él tenga la posibilidad de elegir", según el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar

El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, se refirió a la discusión que se está manteniendo sobre la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19 para el personal de la salud, entre otros puestos esenciales, y opinó que los pacientes deberían conocer cuál es el estatus sanitario de quien los vaya a atender, y a partir de allí decidir si quieren que los atienda ese médico, enfermero o demás trabajadores.

Entrevistado este miércoles por Emiliano Cotelo en el programa En perspectiva de Radiomundo, el periodista le preguntó: "¿Podemos empezar a ver a un paciente que pregunta: 'Doctor, usted que me va a atender ahora, ¿está vacunado?' 'Señora enfermera, ¿usted está vacunada?' 'Si no están vacunados, yo me voy'? ¿Puede empezar a pasar eso en un sanatorio u hospital?"

Villar respondió: "Debería pasar. Al paciente debería informársele y en aquellos lugares donde no se exija la vacunación, el personal debería aportar alguna información en su túnica o en su equipo donde diga que no está vacunado. Si hablamos de libertad, hay que informar al paciente que nos negamos a vacunarnos y que él pueda elegir, pueda decidir qué hace", aseguró.

El médico dijo que hoy en día "el paciente no tiene forma de estar informado, e incluso si está en CTI o en block quirúrgico no tiene la posibilidad de irse si el que lo atiende no está vacunado".

"Para mí es lógico que nos vacunemos todos los que tenemos contacto con los pacientes pero que a mí me parezca lógico no significa que vaya a suceder", cuestionó.

En el Hospital de Clínicas ya es obligatorio que los estudiantes que ingresan estén vacunados contra el covid-19 debido a una recomendación "fuerte del comité de Infecciones, teniendo en cuenta que es un numero grande y que van a tener contacto con los pacientes internados", señaló.

Para Villar, "la misma medida que se planteó con estudiantes" debería regir "para todos los trabajadores que tengan contacto con pacientes", algo que está en discusión en el Hospital. Para Villar esta vacuna debería ser como la de la Hepatitis B o la de la Gripe que no es obligatoria para la población en general pero si en el personal de salud. "Nosotros tenemos la obligación de tener el carné de vacunas al día. Y esta vacuna es una más de esa lista", afirmó.

A su vez, señaló que los trabajadores que decidan no vacunarse podrían ser reasignados a lugares que no tengan contacto con los pacientes como a las pruebas de laboratorio o de imagenología pero que dependerá de cuantos sean los que decidan no vacunarse. "Acá se respeta la libertad individual pero el paciente no puede irse si el personal que lo atiende no está vacunado. Al no vacunarnos (el personal de salud), estamos poniendo al paciente en una situación de riesgo. Esa es la razón por la que yo creo que tenemos que estar vacunados", sostuvo.