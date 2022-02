"Al principio Luis Suárez no tenía gol"; el consuelo de Xavi a un jugador de Barcelona

Barcelona empató 1-1 el jueves frente a Napoli, partido de ida de la eliminatoria de playoffs de la Europa League. Ferran Torres, autor del gol culé, se retiró de la cancha con lágrimas en los ojos debido a las ocasiones que falló frente al arco del conjunto italiano.

Para consolarlo, el técnico Xavi Hernández puso como ejemplo a Luis Suárez y expresó luego del partido: "Ahora hacíamos una comparación en el vestuario. A Luis Suárez le pasó, parecía que no tenía gol al principio... La camiseta del Barça pesa unos kilitos más, pero cómo genera ocasiones, el trabajo que hace, la personalidad que tiene... Ojalá pueda jugar muchos años en el Barça. Lo de hoy no le va a afectar, ya me encargo yo y el staff”, aseguró el entrenador.

Suárez disputó 283 partidos y marcó 198 goles con la camiseta azulgrana.

EFE

Suárez en Barcelona

Torres, de 21 años, debutó en el Valencia y entre 2020 y 2021 jugó en Manchester City. El 28 de diciembre de 2021 firmó para Barcelona.

“No le afectará. Solo hay que ver cómo ha lanzado el penal. Al final estaba cabreado consigo mismo, pero ya se le pasará”, insistió Xavi sobre el delantero.

En el partido del jueves no estuvo presente Ronald Araújo por una lesión. En el entrenamiento de este viernes el uruguayo hizo un trabajo específico separado de sus compañeros y el sábado será la última prueba para ver si puede viajar a Valencia para jugar el domingo a la hora 12:15 por la liga española.