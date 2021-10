Alta demanda empuja el novillo gordo a un nuevo récord de valores: US$ 4,65 por kilo

El ganado gordo gana varios centavos por semana, con una presión de compra que lleva el precio del novillo por las nubes. No hubo impacto inmediato del paro de tres días en el puerto sobre el mercado, aunque cientos de contenedores cargados con carne quedaron trancados y otros vacíos no pudieron ingresar.

Hubo negocios puntuales por novillos especiales arriba de US$ 4,65 por kilo en cuarta balanza. El rango en el que se hacen la mayoría de los negocios para los mejores novillos es de US$ 4,50 a US$ 4,55, con entradas a planta de tres días a una semana.

Un operador consultado estimó que se está tocando un techo de precios.

Para la vaca gorda es amplio el abanico de valores, desde US$ 4,20 hasta US$ 4,35. La vaquillona cotiza en el eje de US$ 4,40.

En el mercado interno hay mucho ganado preparándose a una gran velocidad, señaló Gustavo Basso, titular del escritorio del mismo nombre. “Cuando el mercado vea alguna señal de estrés de los valores me da la impresión que va a apurar algo más la oferta”, consideró.

En el corto plazo el mercado “va a seguir firme”, estimó Fernando Indarte, de Indarte Negocios Rurales.

En el mercado de reposición hay una gradual recuperación de precios, con destaque para los negocios más cortos. En el remate de Pantalla Uruguay esta semana los terneros promediaron US$ 2,39 por kilo, 2% más que en el remate anterior. La vaca de invernada, con un promedio de US$ 1,84 dio un salto de 10% respecto a agosto.

La faena volvió a estar arriba de las 50.000 cabezas la semana pasada, traccionada por una demanda externa continua. “No solo podemos llegar a un récord de precios, también a un récord de faena”, dijo el broker Alejandro Berrutti, a Tiempo de Cambio.

En Europa se han fortalecido los valores. Algunos mercados interesados en la carne de Uruguay quedan afuera por los altos precios que está pagando China. La dinámica de compra en ese mercado es ágil, apurando las colocaciones para embarcar máximo en la primera quincena de noviembre para llegar a tiempo al Año Nuevo chino, en febrero de 2022, con una menor oferta de otros proveedores.

EO

Con la mira en los vecinos

Esta semana surgió la noticia de la flexibilización de las restricciones a las exportaciones de carne de Argentina y los importadores chinos están expectantes sobre los movimientos que pueda generar eso en los precios.

Brasil sigue a la espera de volver a exportar al país asiático. Ni el Ministerio de Agricultura, ni los exportadores brasileños ni los importadores chinos saben cuándo se reactivarán los negocios. Para Berrutti, “el gran disparador que puede cambiar la tendencia de valores puede ser el retorno de Brasil al mercado chino”.

Si bien el precio semanal de exportación de carne vacuna mostró un ajuste frente a la semana anterior, mantuvo un valor destacado de US$ 4.366 por tonelada, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En lo que va del año el precio por tonelada exportada alcanza los US$ 4.127, un 8% más frente a los US$ 3.818 del mismo período de 2020 y 9,7% por encima de los US$ 3.762 de 2019.

Juan Samuelle

Producción ganadera en campos de Uruguay.

Techo de valores para ovinos

En lanares el mercado sigue firme, con una oferta más fluida y entradas más largas. La industria está mejor posicionada con compras más espaciadas, mientras avanza la esquila, lo que llevará a una concentración de oferta de mitad de octubre en adelante.

Los valores habrían alcanzado sus máximos, con negocios entre US$ 4,60 y US$ 4,65 para cordero pesado y la oveja en el eje de US$ 4,40. “Diría que se está llegando al techo del ovino, con el aumento de oferta creo que va a haber un ajuste”, apuntó Basso.

El precio de exportación en el acumulado anual cruzó por primera vez los US$ 5.000 por tonelada, con un promedio de US$ 5.008, lo que marca una ascenso de 17% frente a los 4.280 de ese período de 2020, con China más flojo y Brasil más activo.