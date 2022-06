Álvarez Martínez: "Tengo que pedirle disculpas al hincha de Peñarol por mi último semestre"

El delantero Agustín Álvarez Martínez partió este martes rumbo a Italia para pasar la revisión médica y firmar contrato por cinco temporadas como nuevo jugador de Sassuolo.

"Estoy nervioso, para mí es todo nuevo, ojalá que salga todo bien", dijo el futbolista en una improvisada conferencia de prensa que se llevó a cabo en el aeropuerto.

"Estoy contento porque es algo que esperábamos hace tiempo, con la familia más que nada, felices porque creo que es un salto muy importante para mí", afirmó.

Consultado sobre el pase a Fiorentina que no se concretó a principios de año, el Canario Martínez dijo: "Me afectó un poco, no pensé que me iba a afectar tanto cómo me afectó, pero soy consciente de que sí y tengo que pedirle disculpas al hincha de Peñarol por mi último semestre, por mi rendimiento. En cada partido dejé el 100%, peor hoy más tranquilo veo que se dio esta posibilidad. La otra también era linda, pero no se pudo concretar, pero ahora estoy contento con esta nueva oportunidad de partir al fútbol europeo".

"Me voy con eso de que pude lograr cosas grupal e individualmente en Peñarol. Lo que más quería era salir campeón uruguayo y por suerte se dio a fin de año. Era el mayor logro que quería con la camiseta de Peñarol", comentó.

Con Facundo Torres, campeón uruguayo

"A fin de año, con la temporada que había tenido, habían un montón de chances y posibilidades, pero no se concretó ninguna. Ahora quiero agradecer a mi grupo de representantes y a Peñarol que trabajaron mucho con esta oferta e hicieron que esto fuera posible", agregó.

A Álvarez Martínez lo representa el Grupo TMA que encabeza Edgardo Lasalvia y que este miércoles anunció que se sumó al mismo el director deportivo de Miramar Misiones, Fernando Helo.

"Uno empieza a jugar porque le gusta, como todo niño en Uruguay juega porque le gusta o quiere ser como alguien. Luego, a medida que vas creciendo, te vas poniendo metas: llegar a Primera, jugar con el estadio lleno, que lo logré, poder salir campeón y después el niño siempre sueña con jugar en Europa", afirmó el jugador.

"A los años 16 fui padre, fue muy rápido pero me ayudó a alinearme, a madurar, y hoy disfruto con ella todo lo que me está pasando. Ahora hago revisación médica, firma de contrato y luego tengo que volver a hacer unos trámites", dijo.

El jugador volverá a viajar el 2 de julio para ya sumarse a la pretemporada de su nuevo club. Antes deberá dejar prontas sus visas de trabajo para él y su pareja.

"Ellos ya tienen una estructura de juego estricta, es un club que juega bien, maneja bien la posesión de pelota y tienen bastantes chances de gol por partido, eso me convenció. Es algo que en Peñarol no estaba teniendo", expresó el delantero de 21 años que hizo 34 goles en 90 partidos.

"Recalco a mi familia, mis representantes, la gente con la que me rodea día a día para mantenerme los pies sobre la tierra cuando las cosas van bien y que me aguantan cuando las cosas no salen bien. El año pasado me pasaron cosas muy buenas y todas juntas y era difícil llevarlas, este año no fueron tan buenas y estuvieron los mismos al lado".

"Me quedo con el gol de tijereta contra Liverpool, el 3-3. Hubo otros que no fueron tan lindos pero que recuerdo, como el de Torque de este año que fue importante porque corté con una sequía importante", manifestó.

El día que rompió su mala racha contra City Torque, su único gol de 2022

"Ojalá me pueda ir bien y pueda estar unos años en Europa, mi idea es volver después al club que me vio nacer y me dio muchas cosas"

"Me fui a despedir y a agradecer a mis compañeros porque son parte de esto, los que me apoyan y estamos siempre juntos en la cancha y al cuerpo técnico que me dio la confianza. También agradezco a Mario Saralegui que me hizo debutar con Ruben Paz y a todo el equipo de abajo de entrenadores y coordinadores de formativas", afirmó.

El Canario Martínez debutó el 13 de setiembre de 2020 por el Torneo Apertura. Entró a los 25 minutos del partido en lugar del argentino Nicolás Franco, quien se desgarró en un pique contra Diego Arismendi, en un encuentro ante Montevideo City Torque que terminó 0 a 0.

Su representante, Lasalvia, criticó duramente al actual entrenador Mauricio Larriera porque en esta temporada lo sustituyó en varios partidos.

Contra Argentina en el Campeón del Siglo

Sobre su esperanza de jugar el Mundial de Qatar 2022, respondió: "El Tenía esa esperanza jugando en Peñarol, pero ahora va a depender de mí, si hago una buena pretemporada y tengo buenos minutos con el club voy a tener una chance, pero ahora pienso más en irme y que salga todo bien".