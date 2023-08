Álvaro Gutiérrez admitió qué es lo que más le preocupa de Nacional para el Clausura

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, dijo que está conforme con el plantel que se armó para el Torneo Clausura y espera mantener en el ámbito local el ritmo que logró el equipo frente a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

En la conferencia de prensa que brindó este viernes por la mañana, antes del entrenamiento, Gutiérrez también se refirió a los imprevistos por las lesiones y a los jugadores que llegaron y a los que no mencionó nunca durante el período de pases.

Nacional debuta el domingo de visitante contra Liverpool.

Período de pases

"Siempre un entrenador quiere tener más para mejorar, pero estamos conformes, sabiendo que sufrimos algunas bajas, muchas de ellas fueron bajas que salieron rápidamente y tuvimos que buscar soluciones rápidas. Pero con lo que estoy conforme es con el grupo que tenemos, con el plantel, con lo que demostraron en la Copa y lo que más me preocupa es tener la misma intensidad de la Copa en el Campeonato Uruguayo".

¿Esperan más fichajes?

"Nosotros no estamos cerrados, pero sí tenemos parámetros que manejamos durante el período. Hubo muchas especulaciones, no queríamos llenarnos de gente muy grande porque habíamos traido al Chory, pero tampoco gente sin experiencia que sean promesas porque hay jugadoras en el club. Dentro de unas limitaciones económicas no estamos en condiciones de salir a comprar fichas. Y como Nacional era el único uruguayo en Copa necesitábamos jugadores que no vengan a recuperarse o de lesiones prolongadas, no podemos estar esperando uno, dos o tres meses a que se recuperen. Dentro de eso nos movimos bien, porque muchas veces con los dirigentes y Taramasco miramos posibilidades por las dudas que se fuera alguno".

¿Faltó completar algún puesto?

"Siempre queremos más y jugadores que suban el nivel. El arquero nunca afirmé yo porque se lo dejaba en manos de Mario (Picún), de Romay, pero siempre dijimos que estamos muy contentos con Nacho (Suárez) e Ichazo porque se había previsto que el Chino se iba. Con respecto al punta izquierdo, desde que llegamos empezamos a mirar, decidimos traer un lateral que cumpla esa función y que el Chory lo pueda alimentar de pelotas como con Viña. Puntero izquierdo, rápido, con desborde, no abundan, y lo que hay que tengan el nivel de Nacional valen mucho dinero y no se pueden pagar fichas. Estoy conforme, siempre un entrenador quiere más y principalmente por el rendimiento que me demostraron en la Copa".

Los imprevistos

"Si hay algo que tenemos todos los que trabajamos en Nacional, es que todos queremos lo mejor. Acá tenemos que estar todos juntos y las posibilidades se hicieron. Se hizo un esfuerzo bárbaro por traer a Carneiro y se lesionó a la semana. Ginella se renueva y se lesiona. Eso escapa de lo que uno puede manejar. Cuando tengamos el plantel completo en tres o cuatro fechas vamos a ser un equipo duro y competitivo y lo demostramos".

Sobre Matías Ocampo

"Nunca estuvo en la mesa de negociaciones, jamás me lo nombraron. Muchas veces los contratistas dicen que va para tal lado para que después vaya para otro y se genera una polémica grande. Ahí tenemos a tres ahí. Preferimos a Luciano Inverso que está jugando, punta joven rápido con proyección, el Chory y Carneiro; la pierna zurda está cubierta. Aspiramos a mas pero no me quejo porque hemos trabajado y dentro de las posibilidades que tenía Nacional se trajo lo mejor que se podía. Báez rindió muy bien, vino y jugó, y esperemos que pase lo mismo con Galeano, tuvimos la lesión de Romero otra cosa inesperada".

¿Cómo ve el Clausura?

"Va a ser muy duro, los Clausura son más duros porque se juegan las copas, los descensos y nadie regala nada. Los esfuerzos de los clubes para sacar a sus equipos de las canchas, nosotros no pudimos lograrlo con Cerro. Algunos se reforzaron, hubo cambios de jugadores, los rivales son todos difíciles. Hay que jugarlo y el equipo que sea más regular estará definiendo. No estamos confiados pero si esperanzados en poder tener un buen campeonato, mantener un buen nivel, una buena intensidad y estar definiendo, porque tampoco estamos muy lejos".