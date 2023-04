Álvaro Gutiérrez: "No estamos finos con la pelota, se la damos a los rivales y hay que mejorar eso"

El director técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, intentó explicar una nueva pobre actuación de su equipo en este empate 0-0 ante Danubio en Jardines del Hipódromo que cada vez lo complica más en la parte alta de la tabla de posiciones.

“Danubio tuvo más la pelota que nosotros en el primer tiempo y en el segundo, buscamos más el arco rival, aunque ellos también”, dijo el DT tricolor tras la igualdad y consultado por la transmisión televisiva.

Y añadió: “Se hizo más entretenido y fue por eso que los dos tiempos fueron más diferenciados”-

Consultado acerca de los cambios que hizo de arranque con respecto al equipo que jugó ante Metropoitanos el martes por la Copa Libertadores, Gutiérrez sostuvo que buscaba “controlar la tenencia de pelota un poco más, por eso saqué (de entre los titulares) a (Alfonso) Trezza que es más velocista. La intención era ver si teníamos más precisión porque no estamos finos con la pelota, nos pasó en Venezuela y acá. Le damos la pelota a los rivales, igual tuvimos dos chances muy claras que no las pudimos aprovechar, si no, hubiera sido otra la historia”.

Y también agregó: “Me preocupa el funcionamiento del equipo. Si lo conseguimos, van a venir las victorias”.

Ahora se enfrentará a Fénix el viernes a la hora 20 en el Gran Parque Central para aprontar con más tiempo el segundo juego de Copa ante Independiente Medellín de Colombia.

No obstante, igualmente se quejó de ese tema. “Es una semana de cinco días. Los primeros dos, son de recuperación y los últimos dos, de bajada de tensión rumbo al partido. Por lo tanto, tenemos un día de trabajo para mejorar”.