Álvaro Gutiérrez relativizó la importancia del clásico: "Soy pragmático, quiero salir campeón"

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, tuvo un estreno triunfal en el inicio de su tercer ciclo al frente del club. Como ante Cerro en el Clausura 2014 y como ante Plaza Colonia en el Apertura 2019, su equipo goleó 3-0. Esta vez, su víctima fue el débil River Plate, un equipo que este año contra los grandes ha dejado pálidas imágenes.

Entrevistado por VTV al cabo del encuentro, Gutiérrez contó por qué hizo siete cambios con respecto a lo que fue el último partido del argentino Ricardo Zielinski, el sábado de la semana pasada, en el 0-0 ante Deportivo Maldonado.

"Fue un partido durísimo porque River juega bien, tiene buenos jugadores, está bien armado, el Chavo (Gustavo Díaz) siempre hace equipos muy competitivos. Nos costó, pero pudimos lograr el gol, ahí cambió drásticamente la situación. Los goles llegaron en momentos claves. El 1-0 nos dio la ventaja táctica para plantear el partido que queríamos y River tuvo que salir e iban a aparecer más espacios. Fue así. Estuvimos un poco imprecisos, si estábamos más finos podías meter algún gol antes. En el segundo tiempo el segundo gol nos dio tranquilidad y ahí nos soltamos más", analizó Gutiérrez.

"Me guie un poco por lo que había visto en la semana, con los muchachos que estaban andando bien y traté de darle mi impronta. Habíamos empezado la semana con un equipo, luego en la semana vimos otros rendimientos de jugadores y por algún lugar había que empezar. Pensé que podía andar bien y por suerte, relativamente, se anduvo bastante bien", dijo Gutiérrez.

Inés Guimaraens

Gutiérrez y Picún en cancha

Sobre la presencia de Gastón Pereiro y Franco Fagúndez como delanteros, Gutiérrez explicó: "Ninguno de los dos es un 9 de área neto, pero cualquiera de los dos tiene gol, buen juego aéreo, llegan al ataque y a veces cuando vos le sacás la referencia a los zagueros, pueden aparecer espacios que de repente antes no aparecían. Igual hay que corregir muchas cosas, tenemos muy poco tiempo de trabajo. Hay que esperar a los jugadores lesionados para que se vayan incorporando de a poco".

Nacional tiene en sanidad a Diego Rodríguez (desgarro), Alfonso Trezza (distención muscular), Juan Ignacio Ramírez (esguince de rodilla) y Renzo Sánchez (rotura de ligamentos de rodilla). Además, Sergio Rochet está con la selección que este martes enfrenta a Corea del Sur en partido amistoso.

"Tenemos poco tiempo de trabajo, hay que corregir muchas cosas que fui viendo, ahora vamos a tener una semanita más y algunas cosas que vimos hoy se las mostraremos para repasarlas y luego hay cosas que cuando ya conocen tu idea y ya saben qué hacer en determinados momentos y en determinadas zonas, ya las van a hacer y me van a dejar a mí un poquito más callado", dijo Gutiérrez.

"Siento mucha alegría de estar acá, de que se volvieran a acordar de mí, no es fácil darle la responsabilidad de Nacional a cualquier persona y las tres veces que estuvo mal me llamaron, evidentemente uno quiere que lo llamen a principio de año y con plata para comprar jugadores y armar el plantel, pero a veces las situaciones se dan así, soy completamente consciente de a lo que veníamos y queda mucho trabajo por delante", agregó.

Sobre el clásico del sábado próximo (hora 16, estadio Campeón del Siglo, por la novena fecha del Apertura, el Guti respondió: "Siempre digo lo mismo: si perdés el clásico y sos campeón, te lo firmo mañana. Los clásicos, evidentemente, son un punto muy fuerte para la institución, para el hincha, el técnico y los jugadores, pero soy pragmático, quiero salir campeón y cada clásico es totalmente diferente. Cada partido, cada situación son diferentes, y me van a decir que estoy invicto pero no, yo ya perdí un clásico en Miami así que invicto no estoy. Habrá que plantear con la mejor fuerza, estado anímico y mental este partido que es importantísimo para cualquiera de los dos equipos".