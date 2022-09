Álvaro Recoba dijo que Luis Suárez "le tapó la boca" cuando volvió a Nacional

Álvaro Recoba, técnico de la tercera división de Nacional, habló sobre el regreso de Luis Suárez al club, una situación que creyó en su momento que no se iba a dar.

"A mi personalmente (Suárez) me tapó la boca viniendo acá. Yo estaba convencido que no iba a venir", dijo el Chino en una entrevista con el programa partidario Pasión Tricolor.

Aclaró que pensaba que no iba a volver ahora a Nacional, no por menospreciar al club y al fútbol uruguayo, sino "porque iban a aparecer equipos que es difícil decirle que no. Y aparecieron equipos y el tipo les dijo que no".

Luego, Recoba manifestó: "Hoy lo tenemos acá, nosotros los uruguayos somos de decir 'Luis vive acá en la esquina' y no tomamos dimensión de lo que fue como jugador. Fue uno de los mejores de todos los tiempos de Uruguay y está en un momento que decidió venir en un momento muy bueno, sabiendo que arriesgaba mucho y hay decisiones que tenés que tomar y momentos que te marcan y a mi llena de orgullo que esté acá".

Recoba, de 46 años, también regresó a Nacional en 2011 después de jugar 12 años en Europa (Inter de Milan, Venezia, Torino y Panionios de Grecia) y dos temporadas en Danubio.

Jugó de 2011 a 2015 en los tricolores y ganó dos campeonatos uruguayos.