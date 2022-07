AM producciones acusó a Agadu de actitudes "abusivas" y dice que la Justicia determinará "quién debe a quién"

La disputa por el pago de derechos de autor que reclama Agadu a la productora AM Producciones, encargada de los shows en el estadio Centenario, tuvo un nuevo capítulo esta semana. La productora emitió un comunicado en el que acusó a Agadu de algunas irregularidades, aseguró que solo hay un juicio en curso por el concierto de Maroon 5.

AM producciones aseguró que las partes tienen distintos criterios en cuanto al concepto de pago por derechos de autor y que será la justicia la que determinará "quién debe a quien" y cuánto.

A fines de 2021, Agadu demandó a la productora por no haber pagado los derechos de autor a Maroon 5, el concierto de marzo de 2020 que estuvo a punto de no realizarse por la negociación fallida entre AM y Agadu.

Agadu reclamó ante la justicia la suma de US$ 3.469.130 por el monto de derechos de autor de los conciertos de Maroon 5, No Te Va Gustar TVG y Jaime Roos, según informó El País.

Según la productora existe un juicio en su contra por el primero de estos conciertos, y la demanda real sería por la suma de US$ 121.484,26. "Será el Juzgado quien dirá en definitiva si hay lugar o no a los derechos de autor y a la multa reclamados", expresó la productora en su comunicado.

Mientras que Agadu pretende cobrar un porcentaje de lo recaudado por concepto de derechos de autor, la productora entiende que esta cuota solo debe cobrarse cuando el espectáculo incluye canciones o piezas pertenecientes a terceros "ajenos al artista que desarrolla el espectáculo", aclaró la productora.

"Corresponde aclarar que AM ha cumplido los pagos" que entiende correspondientes, mientras que en otras ocasiones Agadu habría dado la orden de "no recibir el pago".

La productora concluyó en que la actitud "abusiva" de Agadu, bajo la protección de "vastos sectores públicos y privados", afecta directamente a los ciudadanos que asisten a los espectáculos, ya que los altos costos de las entradas se deberían a "la intervención de Agadu".