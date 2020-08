Amaral, el cambio que se perfila para que Nacional genere más en ataque

Nacional visita este sábado a River Plate en el Saroldi (15:00) por la quinta fecha del Apertura, con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo para salir de la zona baja de la tabla y comenzar una racha de triunfos.

El entrenador Gustavo Munúa trabajó toda la semana a puertas cerradas, en el marco del protocolo sanitario, y se espera que realice variantes para mostrar la faceta ofensiva del equipo, que en el clásico del pasado domingo apareció en cuentagotas.

“Nos hubiera gustado estar un poquito más arriba y tener un poquito más el balón”, dijo el entrenador en la conferencia del pasado martes.

Ahora el rival será otro, River, uno de los invictos del torneo, pero Nacional buscará imperiosamente su victoria, por lo que se espera que tenga un mayor protagonismo en el Prado.

Leonardo Carreño

¿La vuelta de Amaral?

La primera opción para mejorar el aspecto ofensivo tricolor es el regreso de Rodrigo Amaral, el talentoso 10 tricolor, quien estuvo en el banco de suplentes en el clásico pero no ingresó porque no se dio el trámite para su juego, según explicó Munúa.

“Rodrigo en el último partido de entrenamiento tuvo un esguince de rodilla, hizo un trabajo muy bueno con los fisios y los preparadores físicos. Es verdad que no llegaba al 100%, pero lo teníamos por una variante según como se daba el partido”, señaló el DT.

“Al partido no lo pudimos dominar con el balón a pesar de que tuvimos superioridad. Y no es que nos faltara ese jugador entre líneas, porque no era el caso, y preferí que (en lugar de Amaral) entrara Vecino por Gonzalo (Bergessio) que había hecho un gran esfuerzo, para darle más dinámica y velocidad tanto con Brian (Ocampo) y Sebastián Fernández”, sostuvo el entrenador.

@Nacional

Con una semana más de trabajo, el 10 se prepara para volver. Aunque, de todas formas, habrá que ver para cuánto tiempo está y si Munúa lo coloca desde el inicio o en el final.

En el Apertura el enganche zurdo comenzó desde el banco ante Rentistas (jugó 31 minutos), y ante Cerro Largo (23 minutos), y fue titular frente a Wanderers (completó 60 minutos). En el encuentro ante los bohemios marcó su único gol en el torneo hasta el momento.

Por la Copa Libertadores, solo estuvo en uno de los dos partidos, ante Estudiantes de Mérida en el Gran Parque Central, en el que jugó 59 minutos para el triunfo tricolor. Ante Alianza Lima, en Perú, fue suplente.

Cambio táctico

El regreso del 10 también abre la posibilidad de un cambio en el sistema táctico de Munúa, quien jugó el clásico con tres volantes.

Con Amaral, el entrenador podría dejar solo dos volantes de contención y sumar al enganche al rombo ofensivo. En ese caso, el DT debería decidir a quién de los tres mediocampistas saca: Claudio Yacob, Gabriel Neves o Felipe Carballo, el único volante que fue sustituido en el pasado clásico.

@Nacional

La otra alternativa es que mantenga el sistema y retire a uno de los acompañantes de Gonzalo Bergessio en el ataque. En el clásico, junto al argentino jugaron Gonzalo Castro y Santiago Rodríguez, quienes tuvieron actuaciones discretas.

Además de Amaral, el técnico podría realizar otras variantes ofensivas, como el ingreso de Brian Ocampo, quien realizó una buena pretemporada, pero tuvo una lesión, y que ingresó en el segundo tiempo del clásico, al igual que “Papelito” Fernández.

En el arco y la defensa, con Guzmán Corujo aún en recuperación de su desgarro, se espera que el entrenador repita los jugadores del pasado domingo, con Luis Mejía en el arco; Mathías Suárez, Mathías Laborda, Agustín Oliveros y Ayrton Cougo.

Vinicius en Los Céspedes

El zaguero brasileño Paulo Vinicius superó los días de cuarentena obligatoria desde su llegada a Montevideo y fue a Los Céspedes por primera vez este viernes para realizar su primer entrenamiento grupal y conocer a sus nuevos compañeros.

Al igual que su compatriota Felipe Gedoz, quedará habilitado para jugar luego de la fecha de este fin de semana.

Nacional

Primera práctica de Paulo Vinicius en Los Céspedes