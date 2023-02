Ancap analiza sancionar a 85 trabajadores de refinería y sindicato amenaza con paro por "persecución sindical"

La Federación de trabajadores de Ancap (Fancap) denunció que el directorio de la empresa estatal analiza imponer "sanciones económicas a 85 trabajadores de la refinería de La Teja" en un acto que calificaron como "persecución sindical", y advirtieron que si el organismo mantiene la medida llamará a un "paro total de actividades" el 2 de marzo.

"Para nuestra organización sindical mantener la operación continua de la refinería de La Teja es de una importancia estratégica y vital, no obstante ello, rechazamos que la Administración actúe impunemente castigando y tratando de amedrentar y disciplinar a nuestros trabajadores y trabajadoras", marcó el sindicato en un comunicado publicado este jueves.

Manuel Colina, secretario general de Fancap, dijo a El Observador que si Ancap no cambia la decisión el paro no contará con guardias gremiales y abarcará no solo a la refinería, sino también la "distribución de combustible", la producción y distribución de portland, y otras "áreas operativas" como la operativa de Ancap en los puertos.

Según el gremio, las sanciones se enmarcan dentro de "la lucha por ingreso de personal y mantener en la órbita estatal las plantas de Aero combustibles de Ancap" junto a "la defensa irrestricta de la voluntad popular expresada en el referéndum de 2003 de preservar a la ANCAP ESTATAL y PÚBLICA (sic)".

¿Por qué Ancap evalúa sancionar a trabajadores?

El directorio de Ancap analiza "con absoluto respeto y justicia hacia los trabajadores" sancionar a los funcionarios amparándose por el decreto 401, medida propuesta por la gerencia de la Refinería, informó a El Observador el vicepresidente de Ancap, Diego Durand. Esto implicaría un descuento del 15% del salario debido a una serie de medidas sindicales que tomaron a finales de diciembre, reportó el secretario de Fancap.

A pesar de que, según Colina, ante paros decretados por el PIT-CNT o Fancap los funcionarios de la refinería "tienen una definición orgánica de no parar" para mantener el proceso productivo, en diciembre tomaron "medidas que sustituyen al paro", como "no firmar el permiso de trabajo".

Este documento se firma para "habilitar que una persona pase de una unidad a otra para hacer mantenimiento", o para que determinada tarea se haga coordinada con otras áreas de Ancap. "No impide la refinación, pero sí otras tareas secundarias", detalló el gremialista.

Durand indicó que con la no firma de los permisos "se afectó la tarea en mantenimiento". "Son atípicas las medidas dado que no se hizo todo el trabajo", agregó el jerarca.

"Es desafortunado decir que se persigue a los trabajadores, sino por el contrario hemos y seguimos trabajando en varios beneficios, estímulos para la buena organización del trabajo, más la protección de los buenos trabajadores profesionales en el cumplimiento de su tarea", declaró el vicepresidente.

El secretario general del gremio indicó que en la actualidad los trabajadores de Ancap no cuentan con un "convenio colectivo", debido a que la empresa decidió discontinuarlo. El último convenio vigente marcaba "guardias en la refinería y la producción de portland", pero al perderse se acordó un "protocolo" de "parada de unidades" en el caso de que se defina un paro.

Colina entiende que Fancap cumple ese protocolo con la advertencia: "Les estamos avisando que si no cambia la sanción vamos a un paro total".

El vicepresidente del ente aseguró que no es correcta la "ideologizacion de acciones que terminarán afectando el final de la cadena" y llamó a "dialogar con seriedad en las soluciones" a los posibles conflictos "pensando en todos (trabajadores, ciudadanos y empresa)"