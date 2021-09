Ancap devolvió un barco alquilado y cortó con gasto anual de US$ 2 millones

Ancap entregó este martes el buque Malva H, propiedad de un armador extranjero, tras la decisión adoptada por el Directorio semanas atrás de no renovar el contrato de alquiler. Ese contrato fue firmado en 2019, luego de un proceso altamente conflictivo causado por la baja del buque Ancap IX y negociaciones entre el sindicato y el gobierno de la época, en una serie de decisiones que no contaron con informe favorable de la estructura gerencial.

La tripulación del Malva H estaba integrada por 23 personas que tienen diferentes tipos de contratos. Ahora serán incluidos en una planilla de personal a la orden, mientras estén en trámite las negociaciones en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El representante del Partido Nacional en el Directorio de Ancap, Richard Charamelo, declaró a El Observador que desde la empresa “se valora” la disposición de la tripulación para devolver el barco a su propietario.

“Por un lado los funcionarios entienden y aceptan la normativa de la empresa, que además les va a asegurar el trabajo. Por otro lado, el sindicato (por Fancap) -en una reivindicación que es mucho más política y de campaña por la LUC- estaba defendiendo un barco que a todas luces era indefendible. Esto permitirá ahorrar US$ 2 millones por año. Tenía un costo de US$ 5.000 por día”, afirmó.

“El sindicato habla de que queremos desmantelar Ancap. Sin embargo, lo que estamos haciendo es no renovar un barco que pertenece a un privado y que lo que ha hechos es encarecer los productos de Ancap, por ser un barco ineficiente para la tarea que tenía que cumplir. El sindicato plantea cosas que no van a favor de la buena administración y, por lo tanto, del destino de Ancap”, añadió el jerarca.

Ahora el suministro de combustibles a las plantas del litoral (Juan Lacaze y Paysandú) se mantendrá reorganizando la operativa de las barcazas y el empujador de Ancap, complementada con operativas de camiones cisterna que alternarán el transporte de gasolina hacia el norte del país y etanol al sur.

Según Charamelo, la “mayoría” de los funcionarios de la empresa “están conformes con las decisiones que está tomando” el Directorio. En ese sentido, comentó que el sindicato plantea reivindicaciones “que muchas veces van en contra del mejoramiento y de los intereses de los mismos funcionarios a los que dicen que quieren defender”.

Diego Battiste

A modo de ejemplo, mencionó otro punto que ha generado diferencias con el sindicato y que es la gestión de los comedores. El Directorio del ente resolvió el año pasado dejar de elaborar alimentos y pasar a un nuevo sistema de bandejas que proporciona una empresa privada de catering. Según el director nacionalista, los comedores están abiertos y con personal de servicio.

Charamelo explicó que hay un grupo de unos 25 trabajadores que se desempeñaban en esos comedores –mayoría grado 9– que ahora tendrán la posibilidad de cumplir tareas en otras áreas donde se necesita personal, y con grados superiores como 10, 11 o 12.

“Hace un año y medio desde que empezó la pandemia que esa gente está sin trabajar. Ahora se les da la oportunidad de ascender y de tener un traslado. Están contentos. (…) No parece lógico que hace un año y medio no cumplan ninguna función, y que el sindicato defienda eso y no la posibilidad de crecimiento de esos trabajadores”, cuestionó.

Por otro lado, el delegado nacionalista aseguró que hay medidas que está planteando el sindicato, como paros y ocupaciones, que “no tienen el acatamiento de la masa de trabajadores” de la empresa. “En la ocupación que se hizo en oficinas centrales realmente lo que tuvieron fue rechazo por parte de la mayoría”, aseguró.