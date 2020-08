Aníbal Pereyra, exintendente de Rocha, respondió a propuesta contra "turismo hippie": "¿Va a ponerle caravana como al ganado?"

El candidato a la intendencia de Rocha y exintendente del departamento por el Frente Amplio, Aníbal Pereyra, se refirió este jueves a los dichos de Martín Rodríguez, candidato a jefe comunal en el departamento por el lema del Partido Nacional y referente de Cabildo Abierto.

Pereyra, entrevistado por radio Universal, expresó que las declaraciones de Rodríguez no son propuestas, sino "algo para aquello de 'no importa que hablen mal de mí, sino que hablen'. Es una manera de que te conozcan". Además, afirmó que el cabildante "no tiene ni idea de las propuestas que se han desarrollado", haciendo referencia al turismo en el departamento de Rocha.

Rodríguez señaló sus intenciones de eliminar el "turismo hippie" en una entrevista con Búsqueda publicada este jueves, porque asegura que se trata de personas que "solo plantan marihuana, ponen cuatro palos, pescan, roban, rastrillean y esas cosas que deterioran la visión del departamento".

El exintendente respondió en la radio diciendo: "No sé cómo va a hacer, si va a poner barrera a la entrada del departamento, ¿va a ponerle tipo caravana como al ganado, para saber quién entra y quién no?". Además, aseguró que es necesario "prestigiar la campaña electoral" y agregó que "no todo vale", según recogió El País.

El dirigente frenteamplista sostuvo que Rodríguez "llegó a decir cuando era presidente del Centro Comercial que invitaba a un alcalde de Miami a Maldonado, porque en Rocha no lo pudieron recibir, porque el intendente era impresentable".