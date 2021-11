Ante sospecha de filtración, SCJ revisa caso para determinar si hubo "fraude procesal"

Frente a la sospecha de filtración de como venía una votación entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se revisará el caso, los jueces se abstendrán de actuar y se integrará una nueva corte para que se expida sobre si amerita anular la sentencia.

Para conformar la nueva corte se realizará un sorteo entre todos los ministros de los tribunales de apelaciones que no hayan intervenido en el caso.

A su vez, se abrió una investigación administrativa para determinar responsabilidades. Según informó Búsqueda este jueves, se denunció a una de las asistentes del presidente, Tabaré Sosa, de filtrarle información a una de las partes. Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, pese a la insistencia de los restantes ministros de apartar del cargo a la abogada mientras se investiga lo sucedido, Sosa se negó tajantemente. La investigación administrativa también será llevada por una corte paralela.

Según la denuncia, la abogada Sofía Feuer —pareja del abogado Andrés Mariño- le filtró información del caso a él como parte demandada junto a Giacomino Di Matteo. Cada ministro tiene dos asistentes que lo asesoran en el estudio de los casos y le ayudan a redactar los informes con los que cada juez emite su voto.

El escrito presentado por los abogados Pablo Donnángelo y Renzo Gatto, en representación de los demandantes -que divulgó Búsqueda- alega que hubo una estafa procesal puesto que con la información obtenida por “una funcionaria judicial, torcieron una y otra vez el devenir natural del proceso para así obtener el espurio resultado que pretendían”.

En el mecanismo rutinario de la Corte, cada ministro estudia el expediente, se pronuncia (emite su voto) y lo deriva al siguiente con su voto por lo que los demás saben qué voto, salvo algún caso especial en el que se decide declararlo en reserva. Cuando están los votos de todos los ministros se realiza el acuerdo en el que se define el pronunciamiento de la corte y uno de los cinco redacta la sentencia.

Antes de que se llegara a la instancia del acuerdo, los abogados del demandado recusaron a los ministros Eduardo Turell y Bernadette Minvielle, quienes tenían una posición contraria a sus intereses.

En el caso de Turell alegaron que tenía un vínculo familiar que comprometía su objetividad con uno de los juristas que había hecho una consulta a pedido de una parte. A Minivielle la recusaron por haber hecho una consulta por un asunto personal a otro de los juristas que hizo una consulta.

En el caso de Turell se jubiló y la votación de su sustituto los terminó beneficiando. En el de Minvielle se rechazó la recusación. Según Donnángelo y Gatto, hicieron esas recusaciones a partir de la filtración de Feuer a su pareja.

Finalmente el 4 de mayo la Suprema Corte emitió la sentencia, que ahora se revisará, que rechazó el recurso de casación y mantuvo el fallo de segunda instancia que había revocado la condena, por tres votos contra dos.

El juicio inicial es por una escrituración forzada de un campo en Cerro Largo. Los representados por Donnángelo y Gatto reclaman daños y perjuicios y cobro de multas por una cifra millonaria. En primera instancia la Justicia había hecho lugar a la demanda civil.

Nulidad y denuncia penal

Donnángelo y Gatto junto con la revisión del caso, presentaron una denuncia penal en Fiscalía, en la que reclamaron que se pericie la computadora de la asistente y se libre un requerimiento a las compañías de teléfono para poder acceder a las conversaciones con su pareja. También pidieron que se pida el testimonio a los ministros de la Corte y sus asistentes.

“Valiéndose de información privilegiada que obtuvieron ilegalmente, desplegaron una estrategia mediante la cual, abusando de las vías procesales, imposibilitaron que la voluntad del órgano colegiado se conformase con uno de sus miembros naturales, consiguiendo una decisión reñida con la buena fe y el Derecho”, señala el escrito que divulgó el semanario.

Según dijeron, “la mera existencia de la relación sentimental” entre la asistente de Sosa y el abogado “debió haber sido puesta en inmediato conocimiento de todos los ministros de la Corte” y abstenerse de participar.

Mal relacionamiento con Sosa

El mal relacionamiento del presidente de la Corte, Tabaré Sosa, con sus colegas ya no es noticia. Este episodio viene a sumarse a un largo collar de desencuentros que han tenido los magistrados.



Dos semanas atrás, los ministros reaccionaron con sorpresa y molestia a una reunión reservada que tuvo Sosa con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. No fueron notificados que el mandatario iría al Palacio Piria ni fueron invitados a participar, sino que se enteraron por posteos en redes sociales de funcionarios del Palacio Piria donde funciona la Corte. El hermetismo sobre los temas tratados en la reunión entre Sosa y Lacalle Pou es total y no trascendieron detalles sobre el encuentro y Sosa no les comentó nada a sus colegas.



Antes, Sosa había convocado a representantes de la Asociación de Magistrados a negociar los ascensos sin informar a sus colegas. La presidencia de la Corte es protocolar y va rotando cada año entre los cinco ministros.