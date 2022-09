“Ante tal abuso quedé paralizada”: Salud Pública suspendió a un ginecólogo tras denuncia de una mujer

El Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió por seis meses a un ginecólogo de la mutualista Universal, luego de que una paciente denunciara que fue abusada cuando se consultó con él.

El hecho sucedió el 10 de diciembre de 2020, y cuatro días después se presentó ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay.

Según reza el fallo, la paciente agendó la consulta ““realizar[se] el pap y conseguir una orden para una ecografía transvaginal”. La mujer narró ante el tribunal que, durante el interrogatorio de la historia clínica, el doctor se comportó “de forma muy simpática”; no obstante, “el interrogatorio fue personal más que profesional, insistiendo bastante en cuál había sido la última fecha de mis relaciones sexuales y la cantidad de flujo. No indagó acerca de mis ciclos irregulares, ni nódulos, ni hpb, ni la imposibilidad de tener hijos, temas que le comenté”, expresó.

Una vez que la denunciante se posicionó en la camilla para comenzar con el examen médico, en vez de introducir el espéculo, como ella esperaba, el ginecólogo introdujo su dedo pulgar “en reiteradas oportunidades, acariciando [sus] labios menores”.

“Ante un movimiento evasivo de mi parte, me explica que debe hacer eso porque estoy muy seca y no quiere lastimarme con el espéculo, y continúa haciéndolo más de 10 veces mientras mantiene una conversación cordial. Ante tal abuso quedé paralizada, no podía creer lo que me estaba pasando, no pude reaccionar, él me pedía que me relajara y yo solo quería irme”, recuenta la mujer.

Asimismo, luego de realizados estos hechos, recién entonces procedió a introducir el espéculo para realizar el Papanicolaou. “Alegando que no veía lo suficiente porque no tenía lámpara, tomó su celular y usó la linterna del mismo para alumbrar. Desconozco si utilizó guantes, si tomó foto o grabó con su celular”, manifestó.

Ante esa situación, “lo único que quería era que terminara” para poder irse, confesó ante el tribunal del Colegio Médico.

Pero el episodio continuó: según el relato plasmado en la denuncia, el doctor comenzó a “elogiar” sus piernas, su “estado físico para [su] edad”. Como ella se encontraba “en total estado de nervios”, se le trancó el tobillo derecho en el estribo de la camilla al intentar bajarse, ante lo que el médico le agarró la pierna con una mano y, con la otra, el tobillo atascado.

“Le pido que me deje a mí sola y se retira al escritorio para realizar la orden del pap y de ecografía transvaginal, momento en que se lleva su dedo pulgar a la nariz”, añadió.

Si bien en un principio la mujer pensó en no realizar la denuncia, terminó haciéndolo para “evitar que esta situación se siga repitiendo a futuro”. Además de la instancia ante el tribunal del Colegio Médico, también acudió a la Comisaría de la Mujer en Lomas de Solymar, señaló.

Según declaró el director de la clínica donde atendió a la mujer, este médico ya "habría recibido varias denuncias o quejas en su contra".

El caso llegó a la órbita del ministerio a mediados de agosto de este año. Así, acató a la suspensión solicitada por el Colegio Médico, por lo que se resolvió inhabilitarlo para el ejercicio de la profesión por seis meses.