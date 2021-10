Ante un juego tan esquemático, era necesario que alguien rompiera el molde: Rochet y Ramírez lo hicieron

Hay triunfos y triunfos. Momentos en los que se puede quebrar la historia reciente y poder aprovecharlos. Y para eso, las individualidades siempre son fundamentales en un deporte como el fútbol que es imperfecto.

Eso es lo que sucedió con Nacional, que jugó dos tiempos totalmente diferentes, pero que siempre intentó al menos ser protagonista.

La producción futbolística de los de Martín Ligüera en el primer tiempo fue muy buena, apostó a ganador y llegó muchas veces empujado por su público desde las tribunas.

Maniató a su rival, le ganó las pelotas divididas y llegó con criterio al arco de Santiago Mele.

Camilo Cándido celebra el 1-0 para Nacional

Pero, como se escribió, muchas veces sucede en esta clase de partidos tan cerrados, que una o más individualidades rompen con la monotonía.

Sergio Rochet se llevó los aplausos y fue la enorme figura de un equipo que en el segundo tiempo se olvidó de jugar y le costó muchísimo llegar al arco de enfrente.

Tuvo tres atajadas con su sello que salvaron a su equipo de una posible derrota. Como sucedió tantas veces en este y en torneos pasados, el arquero fue el elegido, el dueño de la pelota.

Fue una victoria de esas que marcan el campeonato y la campaña de un equipo como Nacional que ahora se puso a 4 puntos de Plaza Colonia en la Tabla Anual y también en la conversación en el Clausura al llegar a 7 unidades.

Gonzalo Camargo y Diego Polenta luchan por el balón

Lo que le debe preocupar a los tricolores es el cambio abrupto que hubo entre un tiempo y otro. Lo bueno del primer tiempo, Nacional lo dejó en el vestuario. Y eso no debería pasar. Pero pasó.

En los primeros 45 minutos, hubo buenos controles, transiciones, dinámica y desenfado por parte de los jugadores tricolores que jugaron de forma criteriosa. No es un tema menor teniendo en cuenta que el rival que tenía enfrente era el campeón del Apertura.

El planteo de Martín Ligüera fue ofensivo y en el complemento, cuando las cosas no salían, le dio entrada a Leandro Fernández, y minutos más tarde a Andrés D’Alessandro y a Santiago Ramírez.

Álvaro Fernández batalló en la mitad de la cancha de Plaza Colonia

Pero esos cambios no le dieron a Nacional lo que esperaba el técnico. Los dos argentinos no desnivelaron en ningún momento y Ramírez sí lo hizo en el último minuto para darle la victoria a los albos.

A eso hay que adosarle que el equipo no fue sólido atrás y hubo falencias importantes, como la de Diego Polenta en el gol del empate de Renzo López para Plaza Colonia, cuando perdió su marca. Ese fue uno de los tantos errores que se vieron. También Nicolás Marichal casi rifa el partido en una muy mala salida con pelota dominada. Nicolás Dibble se la robó y se fue derecho al gol, pero Rochet se lo impidió de forma brillante.

Esa virtud del arquero de Nacional, se empareja con los desaciertos en la definición con los que contó el rival. De haber estado un poco más derechos sus delanteros, quizás el resultado hubiese sido otro.

Todos van sobre Ramírez luego del 2-1 en la hora

Lo que puede encender una luz de alarma para Ligüera es la forma en cómo se desdibujó el equipo de un tiempo a otro. Parecían 11 hombres diferentes. En realidad, 10, porque Rochet seguía atajando todo.

El campeón del Apertura, jugó con cinco hombres en el fondo durante todo el segundo tiempo y así se defendió y jugó de contragolpe.

Nacional también sintió la salida por lesión de un hombre fundamental como Matías Zunino, quien dejó la cancha a los 37 minutos. Allí, en el medio, perdió dinámica y ritmo.

Para Ramírez esta será una jornada inolvidable

Sin embargo, Brian Ocampo entró y dio una mano en otra zona, más adelantado y con desbordes.

Cuando Plaza Colonia comenzó a cortar con faltas el partido, el tricolor jugó más nervioso, con ansiedad y perdiendo el orden, lo que le pudo haber costado carísimo. Pero como se vio, por un lado el rival no lo aprovechó y su arquero fue determinante.

Santiago Ramírez anotó en la hora y fue su primer gol en Primera división

También el plus de tener a su hinchada ayudó a Nacional. El hecho de poder tener público seguramente va a ayudar a los grandes, no solo a los tricolores, a ganar puntos que quizás en los campeonatos anteriores no lo podían hacer.

Ante un juego tan esquemático era necesario que alguien rompiera el molde. Y la figura de Rochet fue la que sostuvo a este Nacional. Fue tan importante como el gol de Ramírez en la hora.

Los detalles

Nacional 2-Plaza Colonia 1

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Andrés Cunha

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Nicolás Marichal, Diego Polenta, Camilo Cándido; Felipe Carballo, Diego Rodríguez, Matías Zunino, Maximiliano Cantera; Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio. Director técnico: Martín Ligüera.

Plaza Colonia: Santiago Mele, Emilio Zeballos, Haibrany Ruiz Díaz, Nicolás Olivera, Gonzalo Camargo; Yvo Calleros, Leonai Souza, Álvaro Fernández, Leandro Suhr; Nicolás Dibble y Renzo López. Director técnico: Eduardo Espinel.

Cambios en Nacional: 37' Brian Ocampo x Zunino, 63' Leandro Fernández x Cantera, 71' Andrés D'Alessandro x D. Rodríguez y Santiago Ramírez x Trezza

Cambios en Plaza Colonia: 77' Cristian Rodríguez x A. Fernández y Elías Umeres x Dibble, 86' Imanol Enríquez x Suhr

Goles: 9' Cándido (N), 50' R. López (PC) y 90' S. Ramírez (N)

Tarjetas amarillas: D. Rodríguez, Polenta, D'Alessandro, Bergessio (N) y Dibble, Olivera. A. Fernández, Camargo, Mele, Umeres, Suhr, Souza, Zeballos (PC)