Antes del partido, hinchas de Gremio le piden a Luis Suárez que recuerde un tuit en el que Cruzeiro lo despreció

Luis Suárez se apronta para volver a las canchas este mismo miércoles por la noche con Gremio.

El delantero uruguayo jugará desde la hora 19.30 el partido de ida por los octavos de final de la Copa do Brasil ante Cruzeiro, en el Estadio Arena do Gremio.

Se trata de un encuentro trascendente entre los dos clubes más ganadores del citado trofeo en toda la historia.

Pero hace menos de un mes, ambos equipos se enfrentaron en Belo Horizonte con triunfo de Cruzeiro por 1-0.

En dicha ocasión, se midieron por la segunda fecha del Campeonato Brasileiro.

Tanto Suárez como su equipo, no jugaron un gran encuentro aquella noche del 22 de abril.

Lo que causó sorpresa fue un tuit de Cruzeiro luego del partido, contestándole a una seguidora que le preguntó por el delantero salteño.

El pasado 22 de abril cuando se enfrentaron por el Brasileirao, Cruzeiro lo despreció con un tuit

"Quería saber si Suárez está bien", consultó la hincha del equipo azul de Belo Horizonte.

Y el propio CM de Cruzeiro le contestó con más ironía: "No lo vi en el campo".

Justamente respecto a esto, y teniendo en cuenta que ambos clubes se vuelven a enfrentar menos de un mes después, para el compromiso de este miércoles, los hinchas de Gremio iniciaron una movida para incentivar aún más a Suárez.

En ese contexto, le han recordado lo que dijo el CM de Cruzeiro de él por el encuentro de aquella noche en la que Gremio perdió.

El conjunto que dirige Renato Portaluppi ha conseguido solo dos de los últimos nueve puntos, aunque Suárez no jugó en la goleada sufrida ante Palmeiras por 4-1 en San Pablo y apuesta mucho por la Copa do Brasil, sobre todo, teniendo en cuenta que vienen de ascender desde la Serie B brasileña y debido a ello, este año no tienen participación en las copas internacionales.