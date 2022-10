Antía sobre el puente de La Barra: "Cuando hay un enfermo en el CTI uno está pensando en salvarlo"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se refirió a la situación del segundo puente de La Barra y a qué prevé hacer si no se puede arreglar. "Cuando hay un enfermo en el CTI uno está pensando en salvarlo, no está pensando en un plan b", dijo este viernes en rueda de prensa.

Lucio Cáceres, asesor de la comuna y ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se inauguró el puente, sostuvo en rueda de prensa que no descartan que se tenga que demoler, aunque evalúan dejar al puente solo para tránsito liviano, mientras "se va pensando" en construir uno en otro lugar.

En el programa Otra Mañana de Radio Oriental, Cáceres dijo que un nuevo puente costaría alrededor de US$ 5 o 6 millones.

"La intendencia nunca echó para atrás y nosotros queremos salvar el puente en primera etapa", aseguró Antía que recorrió, junto a Cáceres, la zona donde ingenieros de la comuna trabajan a contrarreloj, para "tratar de resolver el tema para la temporada de verano".

Intendencia de Maldonado Los dos puentes de La Barra, mientras se trabaja en el segundo

Sobre las tareas, el intendente destacó la velocidad con la que la comuna y la empresa Saceem actuaron para apuntar el puente. Se colocarán vigas de 12 metros por 1.90 en las cabeceras. La maniobra busca evitar que el puente siga bajando y así se pueda liberar el tránsito liviano de cara a la temporada.

Antía informó que se mandaron a hacer las vigas de sostén y que se entregarán la próxima semana, así como las bases de hormigón. "En los próximos días si todo rueda bien y no hay novedades en contra, la empresa va a estar instalando los primeros soportes", adelantó el intendente.

De todas formas, Antía dijo que hay que tener "paciencia" y "aplomo" ante estas "situaciones de emergencia".

“Tuvimos pandemia, se nos prendió fuego el shopping y ahora esto", recordó.

¿Cuánto costaría un nuevo puente?

Lucio Cáceres era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando el puente número dos de La Barra se inauguró en 1999. Ahora es asesor de la intendencia fernandina. Cáceres se refirió al puente como "un enfermo terminal" al que se está tratando de salvar. "Este puente estaba para caerse", aseguró en rueda de prensa.

Intendencia de Maldonado

El exministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres

Se van a instalar pilares donde el puente pueda descargar su peso y pueda salvarse. Cáceres señaló que hasta dentro de 15 días no podrá saberse con certeza si los trabajos darán sus frutos.

Entre las opciones, Cáceres no descarta que se tenga que demoler, aunque también evalúan dejar al puente solo para tránsito liviano, mientras "se va pensando" en construir uno en otro lugar. Éste, al no estar al lado del viejo puente —inaugurado en 1963 y construido por Leonel Viera—, no tendría que ser curvilíneo.

Cáceres estuvo en el programa Otra Mañana de Radio Oriental y allí dijo que un nuevo puente costaría alrededor de US$ 5 o 6 millones. "De ahí para abajo dependerá de la suerte que tengamos", declaró el exministro, con la esperanza de no tener que erigir un nuevo puente.