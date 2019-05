Apicultores uruguayos venden perdiendo dinero o guardan la miel en sus galpones

Según la declaración jurada de colmenas de 2018, Uruguay tiene unos 2.800 apicultores y la realidad indica que, poco a poco, varios siguen abandonan sus tareas debido a la poca –o nula– rentabilidad que brinda la actividad. Muchos, en esta zafra, no han podido vender su miel o la han colocado a precios que van de US$ 1,20 a US$ 1,30 por kilo y que están por debajo del costo productivo –que supera US$ 1,80–.

“O trabajamos a pérdida o tenemos la miel en el galpón y no la podemos vender”, lamentó José Luis Maya, productor apícola.

En diálogo con El Observador hizo referencia a que no hay compradores, ya que los exportadores no compran la miel. Esto sucede desde hace tres años, cuando en 2016 comenzó la problemática con el glifosato en la miel y se cerraron algunos mercados.

Sumado a esto, los apicultores uruguayos deben competir con la miel china que invade el mercado con “mieles adulteradas”.

“Esas mieles están a precios muy bajos y nosotros no somos competitivos contra ese producto”, aseguró el productor.

En ese marco de adversidad, el sábado 25 de mayo se desarrollará una asamblea nacional de apicultores, organizada por la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y productores independientes.

La actividad, que será abierta a todo el público, se hará a partir de la hora 9 en el Club Atlético Campana de Libertad, en el departamento de San José.

Durante la mañana de ese sábado una comisión moderadora compuesta por apicultores –aun no definidos– llevarán adelante la asamblea cuyo principal objetivo es denunciar la problemática que los acecha, con inconvenientes para la comercialización, la rentabilidad y los bajos precios.

Luego se redactará un informe que incluirá todos los puntos trabajados. Los mismos serán votados durante la tarde.

“Los apicultores van a poder instalar de forma libre sus ideas y aportes”, concluyó Maya, quien también integra la comisión organizadora del evento.