Aprueban delito para castigar a quien incumple normas sanitarias sin votos del FA

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó en la tarde de este jueves el “delito de peligro” por incumplir normas sanitarias, informó radio Universal y confirmó El Observador en base a varias fuentes parlamentarias. En concreto, se castigará la conducta de quien ponga en riesgo la salud humana, a lo que se le denomina “delito de peligro”.

Si bien las penas se mantienen en tres a 24 meses de prisión, lo que cambia es que se amplía la conducta que se castiga, confirmó a El Observador el senador nacionalista Carlos Camy. Se pena la violación a las disposiciones sin necesidad de probar que la persona causó contagios de covid-19.

El proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal (delito de salud pública) se votará en el Senado la semana próxima.

El actual artículo castiga al que "mediante violación de las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana". Será agravante especial de este delito si del hecho resulte un grave perjuicio a la economía nacional. En la nueva redacción castiga la violación de la disposición sanitaria, con independencia de la causalidad del daño.

El primero que propuso este cambio fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en marzo de 2020 poco después de que se decretara la emergencia sanitaria. Díaz planteó al gobierno modificar el delito de daño contra las disposiciones sanitarias, y transformarlo en delito de peligro, de modo que permita a la Justicia imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria, sin necesidad que se constate que se contagió a terceros, como lo dispone la ley actualmente.

“Es una herramienta necesaria que se está aportando para reforzar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es un instrumento para los operadores judiciales que ha sido reclamada”, dijo el senador Camy tras la aprobación del texto en la comisión.

Camy señaló que los argumentos del Frente Amplio para no votarla “no son claros porque hablan de que esto puede afectar a las personas más vulnerables, pero no es así. Aquí se trata de castigar a las personas irresponsables”.

El senador suplente del Frente Amplio, Oscar Curutchet dijo a El Observador que no acompañaron la iniciativa por "el contexto social y la situación sanitaria". "Estamos creando un delito de ‘peligro’, modificando la sustancia del Código Penal. Para nosotros va en contra de lo que es un Estado de derecho. Va en contra de la política de protección de los derechos humanos de las personas”, enfatizó.

"Las conductas “antisociales” deben ser solucionadas de otra manera. No es este el camino para generar herramientas idóneas para contravenir el efecto de la pandemia. Entendemos que el tratamiento penal no es el mecanismo adecuado. Ya existen normativas para aplicar multas o sanciones a personas que puedan llegar a establecer un acto que tienda a perjudicar a la normativa prevista”, evaluó.

Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera alegó que no tuvieron tiempo de discutir ni de intercambiar el proyecto en la comisión por lo que tomaron la postura de la Cámara de Diputados. "En diputados nuestros compañeros hicieron aportes para tratar las situaciones de vulnerabilidad social y no fueron llevados en consideración y por eso, como no pudimos promover esas medidas, se votó con el voto contrario".

"Jurídicamente es de difícil persecución y prueba. Estamos viendo una situación sanitaria compleja, hay que tomar medidas de limitación de la movilidad social pero que deben venir acompañadas de medidas de apoyo social a los más vulnerables desde el Poder Ejecutivo", opinó.