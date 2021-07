Apuestan para que el consumo de pollo aumente 10 kilos por persona

Productores de carne aviar apuestan fuertemente a que, en cinco años, el consumo per cápita de esta proteína aumente 10 kilos en Uruguay. Actualmente es de 20,8 kilos, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y se espera que alcance los 30 kg. Esta apuesta al desarrollo del mercado interno viene de la mano de un proyecto de promoción de la avicultura que la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) está trabajando junto al INAC y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), informó a El Observador Domingo Estévez, directivo de la gremial.

“Estamos retomando la senda del consumo. Llegar a 30 kilos de consumo por habitante no es nada imposible si consideramos que nuestros vecinos tienen culturas culinarias similares a la nuestra y están con consumos per cápita de 40 kilos”, dijo.

El 95% de la producción de carne aviar uruguaya se comercializa en el mercado local, donde la demanda ha aumentado durante la emergencia sanitaria, debido al bajo costo de esta carne comparado con otras.

Un sector que madura

Estévez detalló que la faena de aves se viene desarrollando con buen ritmo y que el mercado “está respondiendo”, por lo que la industria está “entrando en la madurez” y busca apostar a nuevos mercados a nivel internacional, donde el principal desafío es mejorar la competitividad. En busca de una mejora, la gremial impulsará una consultoría sobre el mercado de granos, ya que el maíz y la soja representan el 60% del costo de producción del pollo.

Según dijo, por el elevado precio de los granos, la industria apícola está enfrentando una problemática con el aumento de sus costos y la imposibilidad de trasladar esos aumentos a los precios locales “por la situación económica del país. Tener asegurado el acceso a buenos precios en esos granos es fundamental para ser competitivos”, aseguró el productor.

Bajaron las exportaciones

La carne aviar representa el 22% de la proteína animal comercializada en el mundo, con un valor anual de US$ 22.000 millones, aseguró Álvaro Pereira, jefe de Acceso a Inteligencia de Mercados del INAC. Medio Oriente y el norte de África son un polo importador de carne muy importante, que anualmente compra el 20% de la carne aviar a nivel mundial y allí es a donde Uruguay vende.

Los principales destinos son Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán y Yemén. Pero en mercados con alta participación en las importaciones mundiales, como son los asiáticos de China, Hong Kong y Japón, Uruguay no cuenta con habilitación sanitaria, explicó.

En el último quinquenio, las exportaciones uruguayas alcanzaron los US$ 4 millones y en el último año los negocios cerraron con un valor total de US$ 1,5 millón, detalló el técnico del INAC.

Recordó que en 2010 el sector apícola uruguayo llegó a exportar US$ 10 millones y US$ 30 millones en 2014

con una fuerte influencia del mercado venezolano que –tras un problema comercial– se retiró, por lo que las colocaciones en el exterior comenzaron a caer de forma acelerada desde ese entonces.

“De US$ 30 millones en 2014 caímos a US$ 7 millones en 2015 y continuamos cayendo hasta el US$ 1,5 millón del año pasado”, comentó Pereira.

El funcionario del INAC explicó que la baja en los negocios se da principalmente porque Uruguay dejó de tener habilitaciones sanitarias en algunos lugares y en otros, en las que las tiene, no está exportando “por razones comerciales”. Esta carne se negocia de tres formas: pollo entero, productos procesados y carne troceada.

La tonelada de pollo entero –lo que más exporta Uruguay– vale US$ 1.200, mientras que la de procesados, como por ejemplo nuggets, vale US$ 4.000.

En el caso de la carne troceada, que se vende categorizada en partes blancas (pechugas) y partes oscuras (alas o garras), los valores oscilan entre los US$ 300 y los US$ 2.000.

El pollo se multiplicó por 15

Pereira indicó que en los últimos 20 años mientras las carnes bovina y ovina se encarecieron mucho en el mercado internacional, la de pollo y la de cerdo han mantenido valores estables.

Eso se puede explicar por un fundamento biológico: los rumiantes necesitan pasto para producir mejor, que es más acotado, mientras que para los cerdos y las aves se pueden generar integraciones verticales como por ejemplo galpones con temperatura.

Es por eso, que los productores de estas últimas han podido “ir especializando parámetros productivos y volviendo más exigentes sin necesidad de requerir más espacio”. El aumento en el valor se ha dado junto con una suba en la producción que en los últimos 60 años “se ha multiplicado por 15” en este rubro, comentó.

Mercados de excelencia

El dirigente de Cupra destacó que los productores uruguayos están trabajando para apuntar a mercados de alta exigencia. Según comentó, el trabajo con el INAC es intenso en este sentido, en pos de desarrollarse en este rubro.“El camino está marcado por nuestro hermano mayor que es la carne vacuna.

Las vacas tienen 500 años en Uruguay y las gallinas 50 años. Tenemos que aprontarnos para afrontar mercados de alta exigencia que son los que pagan más y apuntar a ser proveedores de productos de excelencia”, sostuvo.