Araújo, entre el sueño mundialista y las sensaciones al marcar a Messi en las prácticas

El zaguero de Barcelona, Ronald Araújo, manifestó que sueña con ir al Mundial de Catar 2022 y a la Copa América 2021 con la selección uruguaya, con la que debutó por las Eliminatorias en el pasado mes de octubre.

“Me siento muy contento, porque para mí ir con la selección era un sueño muy lindo”, dijo sobre su estreno con la celeste en una entrevista concedida a la agencia EFE de España.

“Ahora, sueño con participar en el próximo Mundial, y también me gustaría estar en la Copa América", afirmó el zaguero, quien dijo estar feliz de coincidir en la selección con "referentes como Godín o Giménez", en su puesto.

afp efe

El defensor oriundo de Rivera que en marzo cumplirá 22 años se lesionó el pasado sábado antes del partido ante Granada, pero está a la orden para el encuentro de este miércoles ante Real Sociedad (hora 17) por semifinales de la Supercopa de España y dijo "encontrarse bien y preparado para jugar".

Araújo manifestó que "hay que trabajar duro en el Barça para que se den más oportunidades" con la selección uruguaya y dijo que no quiere saber nada con que digan que Barcelona está en un año de transición.

“Nosotros somos el Barça; no se puede decir que no podemos pelear por ningún título. Tenemos equipo para eso, estamos preparados, estamos vivos en todas las competiciones y vamos a pelar por todo”, comentó.

El zaguero ya ha dejado en claro que a pesar de su edad y corta experiencia en Primera, tiene carácter. “Es algo que tengo de chiquito. Lo de imponer, lo de ayudar al equipo... Me gusta hablar en el campo, estoy hablando todo el partido. Es una forma de estar más concentrado, y eso creo que me ayuda a mí y también al equipo", indicó.

AFP

Una muestra de ello fue haber pedido la palabra para atender a los medios y disculparse luego del error que cometió días atrás ante Eibar.

"Después de eso, trabajé aún más el control del toque rápido. Jugamos cada tres días y no puedes quedarte con un error en la cabeza. Eso quedó atrás, y en los siguientes partidos creo que demostré que aquello no me influyó mucho", expresó.

Araújo admitió que le gusta trabajar mucho para trabajar. “Analizo todos mis partidos, a todos los rivales y sobre todo las cosas que no salen tan bien. Y, si me tengo que quedar un rato después del entrenamiento, me quedo porque pienso que es necesario para mejorar”, señaló.

Además, reconoció que debe mejorar la salida con pelota, algo que también ha señalado su entrenador Ronald Koeman.

AFP

"Desde que llegué al club, trabajo mucho la salida de pelota. No es que me cueste, pero yo venía de otro fútbol, el que se juega en Uruguay, y desde que fiché por Barcelona es algo que me puse en mente trabajar siempre que puedo", sostuvo.

¿Cómo es marcar a Messi?

Entre sus referentes tiene a su compañero Gerard Piqué, uno de los capitanes de Barcelona, quien está lesionado. "Admiro mucho Geri, sobre todo la salida de balón, cómo juega con la pelota en los pies, que siento que es lo que me falta a mí”, señaló. “Y también la experiencia que tiene. Quizá no es muy rápido, pero siempre está muy bien ubicado y gana muchos balones aéreos por lo bien parado que está”.

El zaguero, que en el mismo partido ante Eibar anotó su primer gol en el equipo principal de los blaugranas, dijo que es “lindo” aportar goles, pero que se tarea “primordial” es mantener el cero en su arco.

"También es importante para un defensa ser un arma en ataque. Trabajo muchos los centros para cabecear y estoy contento, porque es algo que se me da", agregó.

Consultado sobre cómo es tener que marcar a Messi en las prácticas, el ex Rentistas y Boston River dijo que “es complicado”. “Pero es lindo tener que marcarlo en los entrenamientos. Antes de algunos partidos, pienso: 'Si marco a Leo en los entrenamientos, ¿qué va a venir en el partido más difícil que él?".

AFP

El zaguero riverense fue fichado por Barcelona a Boston River en 2018 por una cifra de € 1,7 millones, más otros € 3,5 millones en variables, por cinco temporadas, para reforzar el equipo filial.

Hoy Araújo ya tiene contrato como jugador del primer equipo y su cláusula pasó de € 100 millones a € 200 millones. Por el momento, no renovó y no ha tenido una mejora en su vínculo.

"Tengo contrato hasta 2023 y de la renovación no sé nada. De eso se encarga mi representante, y yo estoy enfocado en los partidos, que tenemos uno cada tres días, y en jugar y hacerlo bien", manifestó el defensor que se consolida en la defensa de Barcelona.