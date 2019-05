Arbeleche: "Hoy no estamos en condiciones de bajar los impuestos"

Azucena Arbeleche, economista y asesora del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que hoy no hay condiciones para bajar los impuestos.

"¿Estamos en condiciones hoy de decir que podemos bajar los impuestos? No. Porque las finanzas públicas están en una situación mucho más débil de cuando teníamos esta discusión en la campaña pasada, cinco años atrás", dijo en entrevista con Doble Click este jueves.

"Hoy nuestro compromiso es con la reducción del gasto, no podemos hacer ningún compromiso en este momento con la reducción de impuestos", insistió.

La economista se refirió a las propuestas de su sector en caso de llegar al gobierno y dijo que la idea es lograr una "reducción gradual de las tarifas".

"La carga impositiva, al contrario de lo que ha dicho en estos días el candidato (Daniel) Martínez, está muy lejos de ser un aumento de monedas. Entendemos que es una carga impositiva fuerte de 2004 a 2018, fueron 2,7% del PIB", algo que en particular afecta a las pequeñas y medianas empresas, expresó. De todos modos, advirtió que eso no se logra de un día para el otro.

"No hay soluciones mágicas", dijo, y, con respecto a la baja de combustibles, por ejemplo, agregó: "Nosotros queremos ir en línea de una baja de tarifas lo más rápido posible, pero una baja de tarifas no quiere decir necesariamente que enseguida vamos a tener el precio de paridad de importación".

El ministro de Economía, Danilo Astori, fue crítico con las propuestas de la oposición con respecto a la economía y en particular apuntó contra Lacalle Pou y su promesa de bajar el déficit. En cuando al shock de austeridad que planteó el precandidato nacionalista y que promete un ahorro de US$ 900 millones por año si ganara las elecciones nacionales, Astori dijo que "quien conozca cómo funciona esta herramienta en el país, no puede jamás hacer esta propuesta", y que quien la hace no tiene "noción (...) del gasto público como herramienta de política económica y social". Según el líder de Asamblea Uruguay, el gasto público "es la principal herramienta de un gobierno de izquierda para hacer justicia en la sociedad".

Arbeleche respondió a esa crítica. "En el Partido Nacional tenemos noción y tenemos cálculos muy serios, con mucho trabajo atrás que habla de que es absolutamente posible bajar esos US$ 900 millones por año. El que no tiene noción de cómo bajar el gasto es el equipo económico y es el Frente Amplio no concibe otra manera que no sea gastar cada vez más", contraatacó.

La economista dijo que el nivel de déficil actual, de 4,5% del PIB, se debe a que el gasto público que ha subido más, por encima de la recaudación. "El gran problema es bajar el gasto y por ahí tiene que ir la respuesta, la propuesta para bajar el déficit fiscal, pero apuntando a dinamizar la economía", planteó.