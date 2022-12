Árbitro criticado por Messi y Dibu Martínez no sigue en el Mundial Qatar 2022

El juez español Mateu Lahoz, que estuvo al frente del último partido entre Argentina y Holanda por cuartos de final del Mundial Qatar 2022, no dirigirá más partidos del torneo según determinó la FIFA.

El árbitro valenciano tuvo buenas calificaciones de la FIFA, que catalogó como notable su actuación en decisiones técnicas como penales y faltas, informó el diario Marca de Madrid, pero no estuvo atinado en que debió mostrar más amarillas y hasta alguna roja, agregó dicho medio.

También señalan que el tiempo adicionado de 10 minutos, que fue especialmente cuestionado por jugadores de Argentina, fue correcto.

Según Marca, el revuelo que se armó luego del partido hizo que Lahoz no fuera considerado para los juegos definitorios del Mundial.

Las críticas de Messi y Dibu Martínez a Lahoz

Tras el partido entre Argentina y Holanda y el triunfo albiceleste, jugadores de la selección de Lionel Scaloni cargaron contra el juez español.

Mateu Lahoz y Messi

El capitán argentino, Lionel Messi, cuestionó con dureza la actuación de Lahoz durante el partido que terminó con la clasificación a semifinales de la albiceleste en penales (2-2, 4-3).

"La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura", afirmó La Pulga.

El partido, ganado por Argentina en los penales (4-3 tras empate 2-2) fue especialmente tenso y el árbitro mostró quince tarjetas amarillas (ocho a los argentinos y siete a los neerlandeses), así como una roja a Denzel Dumfries durante la tanda de penales.

En el tiempo adicional de la primera parte había amonestado a Wout Weghorst, que estaba entonces en el banco de suplentes. En la segunda mitad, Weghorst entró en juego y firmó los dos tantos que permitieron a Holanda forzar la prórroga.

La tanda de penales también fue tensa. Después de que Lautaro Martínez anotará el tiro que clasificó a Argentina, los jugadores de la albiceleste se precipitaron hacia él con actitud desafiante a los neerlandeses, agrupados en el círculo central.

Lahoz y Scaloni

Durante todo el partido hubo tensión entre ambos equipos y en ciertos momentos hubo conatos de peleas, que obligaron a la intervención de Lahoz para evitar una degradación de la situación.

En conferencia de prensa, Messi, como hicieron otros jugadores argentinos, criticó la labor del árbitro, el español Antonio Mateu Lahoz: "Mucha bronca cuando nos empatan, me parecía muy injusto. Un tiro libre que creo que no fue falta. El árbitro fue así todo el partido, aparte luego te sancionan, no puedes ser sincero, no estuvo a la altura, nos perjudicó mucho".

Emiliano "Dibu" Martínez también fue crítico: "Es una locura ese árbitro, arrogante, le decís algo y te habla mal, da diez minutos y da todos los tiros libres para Holanda, como quedó fuera España, quería que nos quedáramos fuera nosotros".

Por su parte, preguntado sobre la actuación del árbitro español Mateu Lahoz, Lautaro Martínez aseguró que "algunas cosas que pitó fueron raras”. “Pero nosotros nos encargamos de jugar, aunque no merecíamos llegar a los penales".

