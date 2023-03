¿Arezodependencia? Peñarol pasó la primera prueba sin su goleador con un ajustado 1-0

El partido Peñarol vs River Plate de este sábado en el Campón del Siglo tenía una gran interrogante: cómo iba a responder el aurinegro sin Matías Arezo, su goleador y figura, en el Torneo Apertura y en la fase previa de la Copa Sudamericana, quien no pudo jugar por estar lesionado y que se perderá el próximo partido al viajar a Asia con la selección uruguaya.

El delantero sufrió una distensión en aductores esta semana, confirmada por la sanidad mirasol este sábado, lo que desató la alarma en los carboneros ante la posibilidad de perder a su mejor jugador y por lejos el más destacado de lo que va del semestre en el fútbol uruguayo.

Los datos lo avalan: 8 goles en 6 partidos por el Apertura, más de la mitad de los 14 marcados por Peñarol en siete etapas.

Y otros 3 tantos en el 4-0 ante River por Copa Sudamericana el pasado 7 de marzo.

Inés Guimaraens

Uno de los festejos de Arezo

Once días después, Peñarol se enfrentó nuevamente al darsenero en el Campeón del Siglo y la baja de Arezo se notó.

Es que el atacante pasa por un momento soñado por todo goleador, en el que parece que todo lo que toca, cualquier situación de peligro, termina en gol.

Y eso le ha permitido al aurinegro abrir y liquidar partidos, y también generó la interrogante de si el equipo tenía una “Arezodependencia”, si el nivel de Peñarol era en gran parte por la calidad de su delantero o si el equipo podía responder sin él, la cuestión que se iba a comenzar a revelar este sábado en el Campeón del Siglo.

Rodríguez frotó la lámpara

La falta de Arezo se sintió en Peñarol. Ante River por la Sudamericana, tardó 16 minutos en marcar sus primeros dos goles a su exequipo. Este sábado, sin él, el conjunto de Arias no la tuvo fácil.

El DT colocó a Alejo Cruz como 9.

Abel Hernández fue baja a último momento por su tendinitis aquliana, Arias dijo que lo quiere tener recuperado ante Liverpool el próximo sábado, mientras que Diego Rolan estuvo en el banco, sin entrar en los 90 minutos.

La responsabilidad cayó sobre el juvenil Cruz, quien no tuvo ninguna situación de peligro. Luchó y se movió, pero no le generaron ocasiones para que pudiera definir. El delantero tuvo una muy buena oportunidad de destacarse, ante la serie de bajas de los otros atacantes, pero el partido no se le dio.

Federico Gutiérrez

Seba Rodríguez y su festejo ante River

River fue inteligente en su planteo, con línea de cinco en el fondo y adelantándose para no dejar espacios.

A Peñarol le costó muchísimo llegar en el primer tiempo. Ignacio Laquintana lo intentó con desbordes y diagonales, y el primer remate de peligró llegó a los 27 con un tiro de Sebastián Cristóforo que salvó Fabricio Correa.

Eso fue todo lo del carbonero en el primer tiempo, con un escaso nivel ofensivo y extrañando a Arezo, quien estuvo en el Campeón del Siglo siguiendo el partido y tomando mate con Carlos Sánchez, otro que está lesonado.

En el segundo tiempo, ni bien empezó, apareció la magia de Sebastián Rodríguez para poner el 1-0 y la diferencia mínima para la victoria. El talento del volante fue suficiente para la victoria.

Federico Gutiérrez Arias y su equipo

Arias hizo varios cambios para liquidar el partido, entraron Kevin Méndez, Nicolás Rossi y Kevin Mansilla en ataque, pero no logró llegar al segundo gol, pese a que sus delanteros tuvieron varias ocasiones ante un River Plate que quedaba desordenado al intentar ir por el empate.

Laquintana tuvo la más clara con un remate que dio en el palo y Kevin Méndez intentó con un tiro libre, pero el resto fue todo impreciso y con nervios al pisar el área.

Federico Gutiérrez

Arezo y Carlos Sánchez

River tampoco inquietó y Peñarol se quedó con la victoria con lo justo, con el gol de Rodríguez, quien fue el más destacado del partido.

El equipo aurinegro sorteó así su primer partido sin Arezo y ahora deberá ir a Belvedere el próximo sábado, donde tampoco contará con su goleador. Será otra historia, ante un rival más fuerte y en terreno visitante, tras tres partidos consecutivos en el Campeón del Siglo.

"Ahora hay que mirar para delante, viene un partido difícil (Liverpool), complicado, que el año pasado campeonó y que viene ganando títulos que no tenía en la historia y ahora sí, entonces por algo vienen haciendo muy bien las cosas", dijo Arias a VTV.

Será otra ocasión para ver si Peñarol nuevamente responde sin su figura o si lo extraña.