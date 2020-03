Argentina declaró cuarentena general por coronavirus

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró este jueves en conferencia una cuarentena "general y obligatoria" para evitar que se dispare el contagio del coronavirus en el país. Esto se debe a que en varias de sus principales ciudades la gente salió a las calles como si de un día normal se tratara.

Hasta el momento, eran 97 los casos confirmados de coronavirus y tres muertos. Ahora, según el diario El Clarín, se confirmaron 31 nuevos casos en 24 horas y son 128 los contagiados en todo el país. Se trata del día con mayor cantidad de positivos desde que comenzó la pandemia. Por este motivo, Fernández, recibió a la mayoría de los gobernadores de las provincias en su residencia oficial de Olivos para afinar el aislamiento de 44 millones de habitantes.

"La verdad es que hicimos muchos esfuerzos para que la gente lo comprenda, ayudamos con asuetos, invitamos a las empresas a que realizaran asuetos y seguimos teniendo problemas con la gente que no entiende" declaró Fernández a través del Decreto Nacional de Urgencia. "Es un riesgo muy grande. Por este motivo, con los gobernadores, tomamos una decisión: el Decreto Nacional de Urgencia". Asimismo, le solicitó a la población que acaten las normas establecidas: "Lo único que neceistamos es que cada uno haga su parte. Confío en la responsabilidad de todos los argentinos" y recalcó "Confío que no serán irresponsables, ya que vamos a ser muy severos con aquellos que no respeten este planteamiento".

El presidente, afirmó que a partir de las 00 horas de hoy, todos los ciudadanos deberán someterse al aislamiento social "preventivo y obligatorio". "Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Hay que tratar de trasladar el virus de persona a persona" indicó. No obstante, Fernández, explicó que si habrán algunas denominadas "situaciones permitidas" en las que: los productores de alimentos y fármacos, actores del petróleo, sanidad, los actores políticos, los que trabajan en sanidad, seguridad y Fuerzas Armadas, podrán salir para ejercer sus deberes.

Además, el gobernador especificó que los ciudadanos van a poder concurrir a los negocios y farmacias de cercanía ya que permanecerán abiertos. "Todos deberán permanecer en sus hogares pero van a poder salir para hacer lo necesario para seguir viviendo" declaró.

Por último, remató: "Es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional, dentro de lo que el marco de la democracia permite. Espero hayan mejores años, que estos cuatro que me quedan".