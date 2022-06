Arroceros rechazaron precio propuesto por la industria y temen se interrumpa el crecimiento del área

Los productores arroceros, a diferencia de lo que estimaban hace algunas semanas, temen que el área de siembra de la próxima campaña muestre un nuevo crecimiento, como ha sucedido en los últimos dos ejercicios.

El tipo de cambio actual, con un dólar debilitado; el aumento esperado en los costos de producción (avanzarían unos US$ 150 para quedar en US$ 2.185 por hectárea); precios internacionales por el cereal que no van a la par de lo que aumentaron otros granos; y un precio provisorio por el arroz de la última cosecha que está US$ 0,80 por bolsa por debajo de las aspiraciones de los arroceros son los factores que explican esa duda.

Lo más reciente

En la zafra 2021/22 se sembró el cultivo en 164 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 9.250 kg/ha (el segundo más alto en la historia) y una producción de poco más de 1,5 millones de toneladas.

El área récord se logró en 1998/99 con 205 mil hectáreas; el rinde récord en 2020/21 con 9.400 kg/ha; y la producción récord en 2010/11 con 1,631 millones de toneladas.

El área de siembra, tras una baja a 136 mil hectáreas en la siembra de 2019, fue creciendo a 143 mil en 2020 y luego a las 164 mil del año pasado.

Para este año, con base en consultas realizadas durante la cosecha reciente, se esperaba un nuevo incremento en el área para avanzar tal vez a unas 175 mil hectáreas, pero de momento eso quedó en duda.

ACA

Asamblea extraordinaria de la ACA en Treinta y Tres.

La asamblea

Este miércoles, en instalaciones de la Estación Experimental Treinta y Tres del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), se desarrolló una asamblea social extraordinaria por parte de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), con presencialidad y participación de socios a distancia.

La asamblea “fue muy concurrida, muy participativa, muy buena”, destacó Lago.

Alfredo Lago, presidente de ACA, comentó a El Observador que la mayor parte del tiempo en la asamblea estuvo dedicada a informar y discutir todo lo relacionado con el precio provisorio que queda establecido siempre a esta altura en cada ejercicio anual.

Contó que la industria trasladó una propuesta de US$ 11,20 por bolsa de arroz de 50 kilos para el producto sano, seco y limpio, propuesta que tras ser considerada por la directiva de la gremial no fue aceptada.

“Entendemos que ese precio está por debajo de la realidad del negocio”, afirmó Lago, con base en cómo se ha comercializado el arroz de la última zafra hasta el momento, las perspectivas existentes para el segundo semestre de 2022 y además una expectativa de baja en los costos industriales.

No obstante, como corresponde, el planteo industrial se trasladó a la asamblea mencionada, donde los productores validaron lo actuado por la directiva, opinando del mismo modo, por lo que la propuesta de la industria quedó luego formalmente respondida con una negativa, lo que Lago trasladó a los industriales este mismo miércoles.

Con base en la dinámica de negociación entre las partes en esta cadena agroindustrial integrada, que considera un contrato que contiene una cláusula de desacuerdo, la industria tiene la potestad de acreditar a modo de precio provisorio este jueves 30 de junio y a favor de los productores un pago de US$ 10 por bolsa, valor que deriva de una paramétrica matemática que contempla los antecedentes.

No obstante, los productores esperan que la industria aporte en realidad el mismo valor que fue ofrecido, US$ 11,20 por bolsa.

La intención tradicional por parte de la ACA, remarcó Lago, es llegar a la fijación de un precio provisorio que termine siendo lo más parecido al que se establezca como definitivo.

Ahora seguirán las negociaciones entre las partes, teniendo en cuenta que el valor definitivo se establecerá luego del 28 de febrero, una vez se disponga de la totalidad de los datos de la venta del arroz producido en la zafra 2021/22.

Al momento, informó el presidente de ACA, se ha vendido el 57% de ese algo más de 1,5 millones de toneladas producidas.

Inquietud por el tipo de cambio

Con relación al tema tipo de cambio, Lago destacó que en la asamblea quedó claro que es un tema que genera mucha preocupación, “porque aplica en el costo industrial para el arroz que queda por elaborar y también de cara a la próxima zafra, vamos a tener que insistir con el gobierno para ver con qué medidas se puede atenuar esto”.