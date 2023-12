"Artillería populista peligrosa", dijo Orsi sobre promesa de Delgado de no subir impuestos si gana el gobierno

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi tildó de "artillería populista peligrosa" la promesa de su competidor del Partido Nacional Álvaro Delgado de no subir impuestos en caso de que sea elegido presidente para el próximo período.

" El presidente actual decía que no iba a subir ni siquiera las tarifas sabiendo que eso no lo podés resolver cinco años antes ¿Qué sabés cómo es la coyuntura mundial? Nadie quiere subir impuestos y no hay que subir impuestos. La reforma impositiva la hizo el Frente Amplio en el 2007 o sea que el tema impuestos ya está, ¿ahora qué es subir o no subir impuestos? ¿Cuál de los impuestos? Me parece que es artillería populista peligrosa", aseguró este miércoles en rueda de prensa luego del lanzamiento de la segunda etapa del Yo Apoyo al Canelones te Alimenta.

"Yo ya escuché eso en la última campaña. Yo no dudo de la honestidad del secretario de la Presidencia, pero me parece que a esta altura seguir utilizando esas herramientas tan complicadas, porque es jugar con la gente. Es subestimar a la gente", agregó.

Además Orsi señaló que "prohibiría" hablar de estas promesas en campaña electoral. "Te obliga a que vos digas '¿y vos vas a subir?'. 'No, yo tampoco, los voy a bajar todos, bajo todo a la mitad'. Eso ¿es creíble? ¿Es serio? O soy un adivino o soy un irresponsable. Porque la economía tiene sus vaivenes. Nadie quiere subir impuestos, el tema es a quién se lo subís y a quién se lo bajás. El sistema impositivo uruguayo ya está sólido. Ahora, el mundo nos va a obligar a algunas cosas, hay que tener en cuenta eso", aseveró.

La promesa de Delgado de no subir impuestos

Este lunes Delgado aseguró que no va a subir impuestos en caso de ser presidente y que cualquier corrección fiscal que se haga irá por el lado del "gasto público".

"No estoy diciendo no descarto ni afirmo. No voy a subir los impuestos. Cualquier corrección va por el lado del gasto público, no por la suba de impuestos", sostuvo el secretario de la Presidencia en entrevista con 12 PM de Azul FM.

"Obviamente, tengo muy claro que el próximo gobierno, si Álvaro Delgado es presidente, con la coalición de gobierno, no va a subir los impuestos. En eso tengo que ser claro", afirmó.

"Tengo claro que es un riesgo, pero también en esto se tiene que decir clarito las cosas para adelante. Porque a la gente lo que le sirve son las certezas. No el 'a lo mejor' o 'tal vez'", apuntó. Y reiteró: "Nosotros tenemos que ser claros y en un gobierno encabezado por Álvaro Delgado no va a haber suba de impuestos".